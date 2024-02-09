Зеленский трогательно вручил Героя Украины Залужному: эмоциональные кадры

Президент Владимир Зеленский лично вручил награду бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, которому присвоил звание Героя Украины. Эмоциональный момент награждения растрогал украинцев.

Видео церемонии в пятницу, 9 февраля, обнародовали в Офисе президента. При вручении ордена "Золотая Звезда", который вручают Героям Украины, Залужный и Зеленский дважды крепко обнялись.

"Сегодня отмечаем государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми, кто встал на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины", – заявил президент Украины.

Он добавил, что Украина уже смогла остановить агрессора и "научилась защищать свое именно так, как нужно, чтобы побеждать".

"И мы должны пройти весь этот путь именно так, как нужно, чтобы достичь украинских целей. Слава украинским воинам! Слава Украине!" – заявил Зеленский.

Также на видео показали момент вручения награды начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову.

Накануне Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины Залужному и Буданову.

На церемонии вручения наград присутствовал также новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Зеленский уволил Залужного и назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского. Президент поблагодарил Залужного за "два года защиты" и заявил, что предложил ему остаться в команде.

По словам Зеленского, 2024 может стать успешным для Украины только в случае эффективных изменений в основе обороны.

Министр обороны Рустем Умеров в свою очередь сообщил, что 8 февраля было принято решение о смене руководства ВСУ, и отметил, что именно Залужному выпала одна из самых сложных задач – руководить армией во время великой битвы с РФ.

Зеленский озвучил ожидания от нового главнокомандующего – разработка детального плана действий ВСУ на 2024 год, справедливое перераспределение западного оружия между бригадами, решение проблем с логистикой, знание фронта каждым генералом, пересмотр численности в штабах, эффективная система ротаций, обученные солдаты на линии столкновения, назначение командующего Силами беспилотных систем.

В Пентагоне заявили, что готовы эффективно сотрудничать с любым украинским военачальником, а в Госдепе смену руководства ВСУ назвали суверенным решением, на которое имеет право глава государства.

9 февраля Сырский сделал первое заявление в роли главнокомандующего ВСУ. В частности, он заверил, что главной ценностью были и есть жизни украинских воинов.

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