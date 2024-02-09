Воины, определяющие судьбу Украины: Зеленский официально вручил награды Залужному, Буданову и другим защитникам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский официально вручил награды генералу Валерию Залужному, а также руководителю Главного управления разведки МО генерал-лейтенанту Кириллу Буданову. На торжественной церемонии в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве награды получили и другие защитники нашей страны.

Соответствующее видео было опубликовано в пятницу, 9 февраля, в Telegram-канале гаранта. Напомним, что указы о присвоении Залужному и Буданову званий Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" президент подписал 8 февраля.

Залужный, забирая награду, пожал Зеленскому руку и дважды его обнял.

Буданов, которого наградили после "железного генерала", был более сдержанным. Он пожал руку президенту и поблагодарил его.

"Сегодня отмечаем государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми, кто встал на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины.

Украина уже смогла остановить Россию. Украина научилась защищать свое именно так, как нужно, чтобы побеждать. И мы должны пройти весь этот путь именно так, как нужно, чтобы добиться украинских целей", – написал Зеленский.

Глава государства также вручил "Золотую Звезду" Героя Украины подполковнику ВСУ Вячеславу Агееву. Во время массированных вражеских ударов зенитный ракетный дивизион под его руководством уничтожил множество воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, а также БПЛА. В мае 2023 года именно подразделение подполковника Агеева впервые уничтожило баллистическую цель.

Звание Героя Украины удостоен главный сержант Анатолий Банацкий. Он участвовал в штурмовых действиях на Запорожском направлении. Во время боев у села Копани воин выполнил поставленную задачу и оказывал помощь в эвакуации раненых и погибших военнослужащих. Благодаря слаженным штурмовым действиям подразделения удалось отбросить противника, занять его опорный пункт и закрепиться.

"Золотую Звезду" Героя Украины получил штаб-сержант Александр Костенко. В составе мобильной группы он обезвредил вражеские позиции, а также уничтожил склад боеприпасов и технику оккупантов в Бахмуте.

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