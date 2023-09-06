'Это выглядит глупо': западные эксперты прокомментировали 'маскировку' российских самолетов с помощью шин. Фото

Западные эксперты прокомментировали чудеса маскировки российских самолетов Ту-95 на аэродроме "Энгельс" Саратовской области РФ с помощью автомобильных шин. Они говорят, что такие меры выглядят бессмысленно, и неизвестно, будет ли это иметь какой-то эффект.

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Об этом пишет CNN, публикуя новые спутниковые снимки с "Энгельса", предоставленные компанией Maxar (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). На них видно два стратегических бомбардировщика Ту-95 с автомобильными шинами, которыми покрыта верхняя часть самолетов.

По мнению экспертов, это может быть импровизированная попытка россиян защитить борты от ударов украинских беспилотников. Также, вероятно, таким образом в РФ пытаются снизить видимость своих самолетов, особенно ночью.

"Это может уменьшить тепловые сигналы незащищенных средств бортов стратегической авиации, размещенных на аэродроме, но их все равно будет видно под инфракрасными камерами", – сказал Франциско Серра-Мартинс, представитель производителя беспилотников One Way Aerospace, поставляющего дроны Украине.

По словам Стеффана Уоткинса, OSINT-консультанта по исследованиям, который отслеживает самолеты и корабли, россияне, похоже, пытаются сделать все возможное, чтобы защитить самолеты, "хотя это кажется довольно бессмысленным". Сработает ли такая защита, зависит от того, какой боеголовкой снаряжен дрон или ракета.

В НАТО тоже уже видели, какую попытку маскировки россияне придумали для своих самолетов.

"Мы считаем, что это предназначено для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой-то эффект", – сказал военный чиновник Альянса.

Напомним, что после нескольких громких "бавовн" на российских военных аэродромах россияне применили беспрецедентные по "надежности" меры предосторожности. Стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе "Энгельс" они прикрыли автомобильными шинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Украина нанесла стране-агрессору России значительные потери, в том числе и в военной технике. За месяц было уничтожено вражеского вооружения на 1,2 миллиарда долларов. Наиболее дорогостоящими для оккупантов стали потери самолетов – теперь у них меньше на два бомбардировщика Ту-22М3 и на четыре транспортных самолета Ил-76.

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