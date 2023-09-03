Стратегическая авиация, системы ПВО и прочее: в течение августа Россия потеряла военной техники на $1,2 млрд

В августе Украина нанесла стране-агрессору России значительные потери, в том числе и в военной технике. За месяц было уничтожено вражеского вооружения на 1,2 миллиарда долларов. Отметим, что часть техники РФ была ликвидирована на ее территории.

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Наиболее дорогостоящими для оккупантов стали потери самолетов – теперь у них меньше на два бомбардировщика Ту-22М3 и на четыре транспортных самолета Ил-76. Об этом пишет Forbes.

Самолеты

19 и 21 августа росСМИ сообщали об атаке беспилотников на военные аэродромы вооруженных сил РФ "Сольцы" (Новгородская область РФ) и "Шайковка" (Калужская области РФ). По данным источников в разведке, были уничтожены два самолета Ту-22М3 – именно с них россияне запускают по Украине ракеты Х-22. Еще четыре Ту-22 были повреждены.

Стоимость одного самолета Ту-22М3 оценивают в 294 миллиона долларов, это один из самых дорогих самолетов РФ. В связи с этим потеря двух Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" стала для России самой дорогой после затопления крейсера "Москва" стоимостью 750 миллионов долларов.

А уже 30 августа в результате атаки дронов на авиабазу РФ в Пскове были уничтожены четыре десантных самолета Ил-76. Эти военно-транспортные борта используются для опрокидывания российских военных по территории РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение этих четырех самолетов окупантов. В Forbes пишут, что один Ил-76 стоит 86 миллионов долларов.

Средства ПВО и РЛС

23 августа появилось видео момента уничтожения пусковой установки С-400 "Триумф" в Крыму – новейшей системы ПВО/О россиян. Она была поражена украинской ракетой, потому что не смогла ее идентифицировать и перехватить. Кроме того, весь процесс ликвидации С-400 снимал украинский разведывательный дрон.

Россия активно продвигает на экспорт этот вид вооружения. Стоимость одной пусковой С-400 в турецком контракте составляет около 69 миллионов долларов.

Вдобавок к уже упомянутым успехам ВСУ 28 августа стало известно об уничтожении новейшей российской РЛС (радиолокационной станции) загоризонтного наблюдения "Предел-Е".

Она, вероятно, существовала в единственном экземпляре и стоила 200 миллионов долларов. Эту РЛС россияне использовали для наблюдения за украинским воздушным пространством. Ее заявленная дальность обнаружения целей – 400 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины на Таврическом направлении за последние сутки обезвредили 289 российских оккупантов, из которых 77 ликвидированы безвозвратно, еще 208 получили ранения, а 4 взяты в плен. Кроме того, было "демилитаризовано" 32 единицы военной техники противника.

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