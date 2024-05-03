'Это вызывает глубокую обеспокоенность': США требуют остановить поставки электроники из Китая в Россию

США открыто обсуждали с Китаем недопустимость поставок электроники и других компонентов в Россию, которые могут использоваться в военном производстве. Теперь же Штаты стремятся прекратить этот процесс.

Такую позицию высказал в четверг на телефонном брифинге советник Белого дома Джон Кирби. Он заявил, что такое "сотрудничество" Китая и РФ вызывает глубокую обеспокоенность.

"Ибо эти компоненты, эта микроэлектроника действительно помогла усилить базу оборонной промышленности (России, – ред.), и мы стремимся прекратить это", – сказал он.

Представитель администрации США добавил, что после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и введения в среду санкций США, в том числе против китайских компаний, пока нельзя сказать, произошли ли изменения в действиях КНР.

Однако представители США были очень откровенными и прямыми по поводу недопустимости поддержки военных усилий России.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин намерен в мае посетить Китай. Он намерен передать китайскому коллеге Си Цзиньпину книгу Николая Чернышевского "Что делать?"

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию, признавшую президентские выборы в России нелегитимными. В документе указано, что "даже внутри России выборы не были ни свободными, ни справедливыми, не соответствовали основным международным избирательным стандартам и потому не обладали демократической легитимностью".

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