'Этот огонь – невероятный и победоносный': в ВСУ показали адскую работу противотанкистов. Фото

Украинские военные продолжают систематически уничтожать личный состав армии государства-оккупанта и их технику. На этот раз в ВСУ показали адскую работу противотанкистов.

Об этом сообщает Генштаб. Отмечается, что атмосферные фото были предоставлены Оперативным командованием "Запад".

"Спасительная работа для своих. Роковая и последняя, которую почувствует на себе российский враг в суверенной, неприкосновенной и независимой Украине. Этот огонь – невероятный и победный!" – говорится в подписи к фото.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии рассказали историю бойца пятой отдельной Слобожанской бригады, который на Бахмутском направлении самостоятельно держал позицию против четырех оккупантов. Защитник вступил с врагом в ближний бой и ликвидировал двух россиян.

– Бойцы Третьей штурмовой бригады разбили колонну российских оккупационных войск, которая пыталась совершить прорыв на Харьковщине. В результате три единицы техники были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.

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