"Этот вопрос поднимают партнеры": Вениславский сказал, рассматривается ли в Украине мобилизация с 18 лет
В Украине не рассматривают вопрос мобилизации граждан в возрасте менее 25 лет. Однако его нарушают иностранные партнеры, поскольку они считают, что именно такие граждане смогут эффективно воевать.
Об этом сказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский во время брифинга в Media Center Ukraine. Он подчеркнул, что ни в Верховной Раде, ни в военном руководстве нет предложений о снижении призывного возраста в Украине.
В то же время этот вопрос периодически поднимают партнеры, оказывающие военную помощь Украине.
"Потому что они считают, что возраст 18-25 лет оптимален, наиболее эффективен для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать", - сказал нардеп.
Вениславский также напомнил, что комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал запрет на мобилизацию мужчин младше 25 лет.
"Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании единогласно поддержал соответствующие законодательные изменения, и мы предусмотрели, что до достижения 25-летнего возраста граждане Украины, даже признанные ограниченно пригодными и имеющие учетно-военную специальность, не могут быть мобилизованы", – подчеркнул член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
Однако Вениславский подчеркнул, что здесь есть существенное уточнение – это ограничение распространяется не на всех.
"Это ограничение не распространяется на военнообязанных, прошедших срочную военную службу - они могут быть мобилизованы до 25-летнего возраста. Также не распространяется на тех граждан Украины, которые получили офицерское звание из-за окончания военных кафедр в высших учебных заведениях. Они также могут быть мобилизованными, даже если им не исполнилось 25 лет", – уточнил Федор Вениславский.
Как сообщал OBOZ.UA, парламентский комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Документ запрещает мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте до 25 лет, а также тех, кто не прошел срочную службу или военную кафедру во время учебы в высшем учебном заведении.
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