Будут ли мобилизовывать украинцев в возрасте до 25 лет: нардеп дал объяснение

Парламентский комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект №11379-д, запрещающий мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. В дальнейшем народные депутаты должны рассмотреть этот документ в сессионном зале.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он отметил, что эта законодательная инициатива разработана на базе его законопроекта №11379.

Как отметил Гончаренко, одобренный комитетом документ запрещает мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, а также тех, кто не прошел срочную службу или не получил военной подготовки во время учебы в высшем учебном заведении.

Кроме того, законопроект предусматривает право на увольнение с военной службы тех ограниченно годных мужчин, которых уже успели мобилизовать.

"И теперь этот документ должны рассмотреть в сессионном зале. Буду делать все, чтобы это произошло сразу, как только соберется парламент", – отметил Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, все же некоторых молодых граждан в возрасте до 25 лет могут мобилизовать. Речь идет о тех, кто раньше отслужил срочную службу, был призван на нее в 2020-2021-м и в начале 2022 года, или окончил военную кафедру.

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