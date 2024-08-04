Кого могут мобилизовать в Украине до 25 лет: в Раде назвали категории военнообязанных

Законодательство Украины не предусматривает призыв на войну мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, но сейчас есть несколько таких молодых граждан, которых все же мобилизуют. Речь идет о тех, кто раньше отслужил срочную службу, был призван на нее 2020-2021-м и в начале 2022 года, или окончил военную кафедру и также призывался.

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Об этом заявил Radio NV секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. У него поинтересовались: почему до принятия нового закона о мужчины до 25 лет были ограничено пригодными к военной службе в военное время и непригодными в мирное, а теперь таких граждан могут забрать на фронт на законных основаниях.

"Есть эта категория людей, получивших, например, в 20 лет военный билет, что в армию на срочную службу он не пойдет… Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники", – отметил нардеп.

Он добавил, что после принятия нового мобилизационного закона в этом плане ничего не изменилось: такие граждане оставались военнообязанными и продолжали идти в Вооруженные силы.

"И здесь этот вопрос задало общество. Некоторые народные депутаты писали изменения в законодательство, чтобы таких людей не призывать. Хотя они военнообязанные, согласно законодательству", – подчеркнул Костенко.

Он говорит, что в настоящее время в комитете ВРУ по этому вопросу наработан законопроект. В документе прописан запрет призыва военнообязанных до 25 лет, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение.

"Сейчас мы рассматриваем этот вопрос. Это не коллизия, так было и до. Люди имели статус военнообязанных, они пришли и взяли военный билет. А если ты военнообязанный, ты призывной во время действия военного положения. Это не была коллизия, это была норма еще до закона о мобилизации", – подчеркнул нардеп.

В ответ журналистка Radio NV напомнила, что эту норму не исправили и не сопоставили в соответствии с новым законом о мобилизации. Ведь в апреле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, в котором говорится, что мобилизовывать во время войны могут только с 25 лет.

Политик в ответ отметил, что такие предложения были: вообще не призывать людей до 25 лет. Например, офицеров, которые сейчас учатся в вузах, офицеров-курсантов или тех, кто служил.

"Мы полностью эти категории, если следовать вашей логике, могли бы вообще убрать, в частности младших офицеров, командиров взводов, командиров рот, которые сейчас костяк армии. Поэтому это просто категория военнообязанные. Сейчас решили заменить норму ограниченно пригодные, чтобы эти люди не были призваны. Но у нас уже и нет такого понятия, как ограниченно пригодные. Есть пригодный и непригодный", – напомнил Костенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нардеп Федор Вениславский рассказал, как военно-учетные специальности влияют на очередность мобилизации. Также он объяснил ситуацию с мужчинами за границей.

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