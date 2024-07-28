Кого в Украине могут мобилизовать даже до 25 лет: в ТЦК Одесщины ответили

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. В некоторых случаях мобилизовать могут даже тех украинцев, кто не достиг 25-летнего возраста.

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Кто именно может оказаться в армии в возрасте до 25 лет, определяют нормы действующего законодательства. Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В ТЦК заявили, что не все украинцы знают законодательство и подхватывают информационные провокации о якобы незаконной мобилизации тех, кому еще нет 25 лет. Там отметили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников, однако есть случаи, когда и такие лица могут быть мобилизованы.

Речь идет о военнообязанных, кто прошел срочную службу в мирное время; окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность. При этом такие люди могут быть признаны военно-врачебной комиссией как непригодные к срочной службе в мирное время, но годные в военное время.

Кроме того, в одесском ТЦК напомнили, что согласно законодательству, с апреля 2024 года нет статуса "ограниченно пригодный", поэтому имевшие его люди остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет. То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Напомним, что в Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные. Наложение штрафа за это предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года с даты его совершения.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, потенциально могут получить наказание по статье 210 КУоАП. Ююрист по военному праву Владимир Романчук рассказал, как избежать штрафов за несвоевременное обновление данных.

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