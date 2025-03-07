'Эту проблему нельзя недооценивать': эксперт объяснил, что будет означать для Украины прекращение помощи США

Приостановление оказания военной помощи от США повлияет на Сил обороны Украины, а вот полное ее прекращение может стать серьезной проблемой. Ведь украинская ПВО и артиллерия нуждаются именно в американских ракетах и снарядах.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, адвокат Олег Симороз. Он считает, что эту ситуацию нельзя недооценивать, она очень существенна.

По его словам, основной артиллерийский снаряд на фронте для дальнобойной артиллерии ВСУ – это 155-й калибр. А крупнейшим его производителем и поставщиком являются именно Соединенные Штаты Америки. Так же, как и артиллерийских средств и многого другого вооружения.

"Наверное, наиболее острыми будут проблемы с нашими войсками противовоздушной обороны, потому что одним из лучших вооружений ПВО являются системы Patriot. Производство установок и ракет для них завязано на США", – объяснил эксперт.

Он говорит, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы покрыть необходимые объемы производства снарядов 155-го калибра через Европу, которая ранее и сейчас не готова к таким объемам.

"Но это все можно решать путем запуска новых конвейеров производств, в частности в Украине для Украины. А вот с Patriot не все так радужно. Это гораздо более дорогая история", – отметил Симороз.

По его мнению, на фоне решений Вашингтона можно ожидать существенного усиления поддержки Украины с европейской стороны, но многое будет зависеть от того, насколько ЕС будет единым в этом вопросе.

"Потому что на самом деле по сравнению с США Европейский Союз – это перспективный союзник Украины в том плане, что его экономика оценивается как более сильная по человеческим и природным ресурсам, ВВП и во многом. Но главный вопрос в единстве Европы", – подчеркнул собеседник.

Симороз отметил, что предприятия, производящие оружие, в Европе есть и они самые современные в мире. Позитивно, что Британия активно демонстрирует консолидацию с Европейским Союзом в плане безопасности Украины. А негативные сигналы ЕС получает от Венгрии, которая в очередной раз блокирует ряд решений в поддержку Украины.

Поэтому эксперт считает, что сейчас все будет зависеть от того, будет ли у Европы реальный план военной помощи. Потому что до сих пор просматривается повторение ошибок с попыткой договориться с российским диктатором, хотя эти ошибки должны были научить Европу еще с 2014 года.

"Путин понимает исключительно язык силы и остановить его может только оружие. И у Европы такие возможности есть. Достаточно развитые страны – Швеция, Дания – имеют серьезные предприятия, хотя наиболее мощные игроки – Франция, Германия, Британия, Италия, Испания. Консолидации этих стран хватит, чтобы показать, что Европа может давать Украине оружие в надлежащих объемах. Все сейчас в их руках. Поймут ли они это? Это главный вопрос", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, оружейники из STV Group в Чехии намерены расширить производство 155-мм боеприпасов путем открытия двух новых производственных линий. Снаряды будут экспортироваться военным в Европу, в том числе и в Украину.

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