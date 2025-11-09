"Эту зону держат под особым контролем": в ВСУ рассказали, как оккупанты пытаются маневрировать по дну бывшего Каховского водохранилища
Российские террористы пытаются маневрировать по дну бывшего Каховского водохранилища. Впрочем, украинские военные держат эту зону под своим особым контролем.
Такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на сегодня дно водохранилища фактически превратилось в большой луг, оно, в частности, поросло густой растительностью, чем пытаются воспользоваться российские военные.
"Противник пытается по этой буйной растительности, по дну бывшего Каховского водохранилища, обойти наши позиции в населенных пунктах Плавни, Приморское, зайти нам с запада во фланг. Однако мы вычисляем их в этих маневрах и уничтожаем", - отметил Волошин.
Спикер добавил, что бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели зачистку вблизи островов Большие Кучугуры, расположенных в пределах бывшего водохранилища. Именно там противник также пытался продвинуться мимо позиций украинских войск.
Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются создать безлюдную зонувблизи реки Днепр в Херсонской области. Чтобы воплотить свои планы, враг усиливает атаки по гражданским объектам, уничтожая населенные пункты и минируя дороги.
Напомним, российские оккупанты начали применять на юге Украины новый тип беспилотников, что может создать дополнительную опасность для водителей на трассе Николаев – Херсон. Речь идет о дронах "Молния", они дешевле и быстрее привычных FPV и способны преодолевать большие расстояния с минимальными потерями.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы уничтожили на Херсонщине экипаж БПЛА российской армии, который маскировался под мирных людей. Всего в течение недели в своей полосе обороны защитники ликвидировали 55 оккупантов и более ста единиц их техники.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!