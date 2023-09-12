Этюды мертвого города: в сети показали, как выглядит сегодня оккупированный Мариуполь. Фото и видео

Российские оккупационные войска полностью разрушили некогда уютный Мариуполь. Украинский город-герой все больше похож на декорации к апокалипсису.

Видео дня

Улицы и районы некогда процветающего европейского города невозможно узнать. Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Руины реальной истории украинского города, когда-то бывшего Мариуполем", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в городе не осталось практически ни целого здания. Повсюду стоят разбитые и сожженные многоэтажки и частные дома. На всех постройках видны следы от шаров.

В самом городе тихо и пусто, можно увидеть только единицы людей на улицах. Центральный рынок превратился в кадр из фильма ужасов.

"Этюды мертвого города", – констатировал Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мариуполе людей для участия в "голосовании" на псевдовыборах искали на пляжах. При этом в городе происходят массовые "зачистки" – аресты людей, подозреваемых в передаче информации об организации "выборов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!