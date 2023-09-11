Ищут людей на пляжах: в Мариуполе оккупанты заставляют местных жителей приходить на псевдовыборы

В оккупированном Мариуполе людей для участия в "голосовании" на псевдовыборах искали на пляжах. При этом в городе происходят массовые "зачистки" — аресты людей, которых подозревают в передаче информации об организации "выборов".

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона говорил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. Он добавил, что захватчики шантажируют местных жителей и заставляют их приходить на так называемые "выборы" силой.

"Явка, по их (оккупационной администрации — ред.) утверждениям, перевалила за 50%. Это откровенная ложь, потому что на самом деле они даже на пляжах ищут людей, чтобы уговорить их поставить „галочку", что они „проголосовали". Не хватает им людей, настоящих мариупольцев, чтобы сделать соответствующую картинку „выборов". Они завезли около 300 тыс. „бюллетеней" на город, где проживает 80 тыс. условных избирателей. Поэтому все равно рисовать (результаты — ред.) — нет разницы, 200 или 250 тыс., они эту „работу" сделают. Результаты абсолютно предсказуемы", — сказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что псевдовыборы проводятся в условиях, где фактически используется принуждение, и граждане вынуждены голосовать под угрозой автоматов. Также он отметил, что в городе продолжаются "зачистки" – это аресты людей, которых подозревают в распространении информации о нарушениях в процессе организации "выборов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.

– А в Евросоюзе обещают наказать страну-агрессора Россию за то, что она проводит свои фейковые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!