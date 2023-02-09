Управление голосом и полеты на высоте 30 метров: что известно об истребителях Eurofighter Typhoon, за которыми Зеленский ездил в Лондон

После того, как Украина добилась от западных партнеров поставок основных боевых танков, на повестку дня вышел вопрос западных истребителей четвертого поколения. Все ожидали, что это будут американские F-16 Fighting Falcon, но президент Джо Байден четко дал понять, что они не входят в список вооружений, которые США готовы предоставить Украине. По крайней мере, пока.

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В этом контексте недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон выглядит вполне закономерным шагом, ведь именно Великобритания первой в мире заявила, что Украина должна победить в этой войне, и именно Великобритания первой приняла решение о передаче для ВСУ тяжелых танков, причем сделала это без учета мнения и позиции других союзников. Поэтому вполне логично, что именно через Великобританию решили продвигать вопрос боевых самолетов.

Не скрывал этого и сам президент Украины. В своей речи в Вестминстерском дворце, где проходят заседания британского парламента, Зеленский открыто призвал к созданию "коалиции самолетов", заявив, что это – "крылья для свободы". Также он подарил спикеру Палаты общин сэру Линдси Хойлу шлем украинского пилота с надписью: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

И хотя официальный Лондон пока не решается ответить на призыв о истребителях, премьер-министр Риши Сунак объявил, что британские пилоты начнут обучать своих украинских коллег руководить боевыми самолетами НАТО, а один из его предшественников Борис Джонсон призвал предоставить Украине современные истребители Eurofighter Typhoon.

А пока британские чиновники взвешивают все "за" и "против", OBOZREVATEL разбирался, что это за самолеты и как они могут усилить воздушные силы ВСУ.

Предпосылки

Как известно, воздушные силы ВСУ на начало войны были представлены только самолетами советской боевой авиации (истребителями МиГ-29 и Су-27, штурмовиками Су-25, бомбардировщиками Су-24 и разведчиками Су-24МР), однако в течение месяцев активных воздушных боев ряды их значительно поредели и нуждаются в качественном и количественном усилении.

Летом 2022 года информационным пространством распространялись разговоры о возможности получения шведских истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen, а ближе к концу года на передний план вышли американские F-16 Fighting Falcon, находящиеся в фаворе у украинских боевых пилотов. Некоторые политики даже говорили о боевых самолетах третьего поколения Tornado, а президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Париж может передать Украине французские истребители четвертого поколения Rafale. И вот на информационную арену вышли самолеты Typhoon производства европейского консорциума Eurofighter.

Что за самолет Eurofighter Typhoon

Typhoon (полное название – Eurofighter Typhoon/"Еврофайтер Тайфун") – это европейский всепогодный многоцелевой двухмоторный истребитель четвертого поколения, заменивший на вооружении армий ведущих европейских стран истребители Tornado третьего поколения.

Самолет разработан и выпускается международной компанией Eurofighter, созданной в 1986 году консорциумом компаний British Aerospace (сегодня BAE Systems, Великобритания), MBB (сегодня DASA, Германия), Aeritalia (сегодня Alenia Aeronautica, Италия) и CASA (Испания). Испанскую компанию в 2009 году поглотил международный концерн Airbus Group, став тем самым новым членом консорциума. Интересно, что сначала в проекте участвовала и Франция, но еще на начальном этапе передумала и сосредоточилась на собственной разработке, которая вылилась в самолет Dassault Rafale.

Разработка нового самолета началась в 1986 году на базе британского экспериментального самолета British Aerospace EAP, в 1994 году совершил полет первый прототип истребителя, а уже в 1998 году был подписан первый контракт на производство новых самолетов под названием Typhoon. При этом на вооружение странами-производителями новые самолеты были приняты только в 2003 году, а на боевое дежурство заступили в 2005-м.

По состоянию на сегодняшний день Typhoon находится на вооружении четырех стран-производителей (Великобритании, Германии, Италии и Испании), а также Австрии, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Омана.

Первоначально "Тайфун" создавался как истребитель для завоевания преимущества в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.

Летние характеристики Typhoon

Европейский Typhoon, как и шведский JAS 39 Gripen, спроектирован по аэродинамической схеме "утка" (когда у летательного аппарата элементы продольного управления расположены впереди крыла) с низкорасположенным треугольным крылом, отрицательным запасом устойчивости, двухсекционными закрылками, передним поворотным горизонтальным оперением и одним вертикальным килем с рулем направления без стабилизатора

Такая конструкция позволяет значительно повысить маневренность самолета на больших углах атаки и при полете со сверхзвуковой скоростью. В то же время наличие поворотного горизонтального оперения (маленьких крылышек впереди основного треугольного крыла) ухудшает обзор из кабины.

Широкое применение композитных материалов позволило значительно снизить вес планера и довести ресурс до 6000 летных часов. При этом необходимая длина взлетно-посадочной полосы для Тайфуна составляет всего 700 метров, а конструкция шасси и пневматиков позволяет эксплуатировать самолет даже со взлетно-посадочных полос плохого качества.

При максимальной массе 23,5 тонны Typhoon обладает хорошими аэродинамическими свойствами и очень маневренный в ближнем бою. Он может развивать скорость сверхзвукового полета 1,5 Маха без использования форсажа, что приближает его к самолетам пятого поколения.

Также при проектировании самолета был выполнен ряд конструктивно-компонующих мероприятий, направленных на снижение эффективной поверхности рассеяния, используемых в технологии "стелс" (истребители пятого поколения). По данным производителя и оценкам специалистов, радиолокационная заметность Eurofighter Typhoon в четыре раза меньше других самолетов этого класса.

Авионика Typhoon

Eurofighter Typhoon имеет полную "дисплей-кабину" (панель кабины пилотов самолета, включающая в себя только электронные дисплеи и лишенная каких-либо механических указателей). Вся необходимая для экипажа информация выводится на три многофункциональных цветных дисплея и широкоформатный индикатор на лобовом стекле.

Управление самолетом упрощает четырехкратно-резервированная цифровая электродистанционная система управления полетом, объединенная с системой управления двигателями. Она обеспечивает дополнительную устойчивость и высокую маневренность, а также способствует достижению максимального аэродинамического качества во всех режимах полета и во всем диапазоне скоростей и высот.

Прицеливание и наведение оружия осуществляется преимущественно с помощью нашлемного прицела. При этом он полностью совместим с камерой ночного видения и инфракрасной системой переднего обзора. Для облегчения управления самолетом в боевых условиях на нашлемный дисплей может выводиться часть информации с дисплеев и ИЛС.

Также "Тайфун" имеет систему голосового управления полетом, что позволяет экипажу выполнять ряд операций через голосовые команды. Это первый в истории авиации случай, когда подобная система была установлена на боевой самолет.

Кроме этого, евроистребитель оборудован так называемой "панической кнопкой" – если пилот во время полета потеряет пространственную ориентацию (это возможно при маневрировании с большими перегрузками), то он сможет вернуть самолет в обычное положение простым нажатием этой кнопки. После нажатия автопилот возьмет на себя управление полетом, переведет самолет в горизонтальный полет со скоростью 550 км/ч и продолжит вести его в таком положении, пока пилот снова не возьмет управление на себя.

Также Typhoon оснащен системой автоматического огибания рельефа местности, что позволяет ему совершать полет на высоте 30 метров. Для точной навигации используется система глобального спутникового позиционирования (GPS). При этом GPS-приемник каждого самолета имеет отдельный высокозащищенный канал.

Для приема и передачи данных экипаж самолета использует многофункциональную систему распространения информации (MIDS), позволяющую в режиме реального времени обмениваться информацией с другими самолетами, командами наземных пунктов, штабами сухопутных войск и кораблями.

Для защиты самолета от средств противовоздушной обороны противника служит система DASS. В случае атаки против себя ракетами с радиолокационной системой наведения самолет может применить станцию постановки активных помех и две буксированные радиолокационные приманки, которые располагаются на концовках крыла. Также система DASS включает в себя два автоматических устройства отстрела тепловых ловушек, которые служат для защиты от ракет с инфракрасной наводкой.

Для обнаружения вражеских целей Typhoon использует многорежимную бортовую импульсно-доплеровскую радиолокационную станцию CAPTOR-М и инфракрасную систему переднего обзора PIRATE.

Вооружение Typhoon

Как отмечалось, первые модификации Eurofighter Typhoon предназначались только для ведения воздушных боев и не могли эффективно применяться против наземных целей. Однако боевые возможности самолета постоянно совершенствуются, и по состоянию на сегодняшний день он является многофункциональной боевой машиной. В современной версии Typhoon может поднимать в небо 9 тонн вооружений на 13 точках подвески.

Тайфун оборудован крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и KEPD 350, ракетами средней дальности AGM-88 HARM, а также ракетами "воздух-земля" ближнего радиуса действия Brimstone. Кроме этого, евроистребитель может похвастаться новейшими ракетами класса "воздух-воздух" Meteor, которые значительно расширяют его возможности по уничтожению воздушных целей за пределами визуальной видимости.

Также самолет может применять бомбы Paveway IV и EGBU-16. Это высокоточное оружие, которое, кроме наведения по лазерному лучу, имеет также канал для спутникового наведения. Кстати, у "Тайфуна" есть возможность поражать высокоточными бомбами по несколько наземных целей за один заход.

К штатному вооружению относятся также противокорабельные ракеты AGM-84 Harpoon. Помимо них, самолет имеет возможность нести более новые противокорабельные ракеты: под каждым крылом может поместиться по две ракеты RBS-15 или по три Sea Killer.

Помимо ракетно-бомбового вооружения, Typhoon может применять 27-мм быстрострельную пушку Mauser BK-27. Привод пушки электрический, что вместе с револьверным способом подачи снарядов обеспечивает скорострельность 1700 выстрелов в минуту.

А вообще вооружение самолетов Eurofighter Typhoon во многом зависит от таких нюансов, как цена, комплектация, страна-оператор и т. д.

Боевое использование Typhoon

Из участия в военных операциях известно только, что британские и итальянские "Тайфуны" участвовали в установлении бесполётной зоны над Ливией в 2011 году. Во время этой операции они осуществляли патрулирование воздушного пространства, вели разведку и наносили авиаудары по наземным целям. Вместе с тем самолеты Typhoon не привлекались к первому, наиболее сложному этапу операции – уничтожению ливийской системы противовоздушной обороны. Эту задачу выполнила в основном американская авиация.

Никаких упоминаний об участии их в боевых столкновениях с авиацией врага нет, потому как он поведет себя в воздушном бою, пока неизвестно.

Но, как уже отмечалось, несмотря на отсутствие реального боевого опыта, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам Eurofighter Typhoon является лучшим среди реактивных истребителей четвертого поколения.

Преимущества Typhoon

Главным преимуществом Eurofighter Typhoon является его высокая технологичность. Это современная воздушная боевая машина, по многим параметрам занимающая промежуточное место между четвертым и пятым поколением, которая постоянно совершенствуется.

Также следует выделить его многофункциональность. Получив такой самолет на вооружение, можно сиюминутно закрыть потребности в истребителях, бомбардировщиках, штурмовиках и даже разведчиках. При этом не будет стоять вопрос о невозможности применения того или иного современного оружия стандарта НАТО, ведь "Тайфун" именно под него и разрабатывался.

Также среди всех конкурентов Typhoon отличается простотой обслуживания и эксплуатации самолета, а комфортные условия работы экипажа позволяют пилотам достаточно легко переносить нагрузку во время боевых вылетов продолжительностью 5-6 часов. Кроме того, вся наземная инфраструктура для обслуживания самолетов на новом месте дислокации разворачивается менее чем за 18 часов.

Что касается подготовки пилотов, то автоматизация многих процессов упрощает этот процесс по сравнению с теми же F-16. Так, подготовка летного состава и обслуживающего персонала для обслуживания Eurofighter Typhoon в спокойных условиях занимает около 6 месяцев, что равносильно подготовке для JAS 39 Gripen. Для сравнения, регламентированное время подготовки людей к F-16 составляет 1,5 года.

Недостатки Typhoon

Главный недостаток этого самолета вытекает из его преимуществ – высокая технологичность и многофункциональность во-первых, стоят денег, а во вторых – требуют дорогостоящего обслуживания.

Сегодня экспортная стоимость Eurofighter Typhoon последней версии, включая доставку, обучение персонала и техническое обслуживание, обходится заказчику по 90 млн евро за самолет (порядка 96,5 млн долларов по курсу на февраль 2023), что делает его одним из самых дорогих из всех реактивных истребителей четвертого поколения. Для сравнения: шведский JAS 39 Gripen стоит 48 млн долларов, американский F-16 – 50 млн долларов, американский F/A-18 – 55 млн долларов, а французский Rafale – 84 млн долларов.

При этом стоимость одного часа полета самолета Typhoon обходится в 22,2 тыс. долларов, в то время как такой же час полета JAS 39 Gripen обходится только в 5,8 тыс. долларов, у F-16 эта стоимость составляет 8,7 тыс. долларов. у F/A-18 – 13,6 тыс. долларов, а у Rafale – 20,4 тыс. долларов США.

В то же время эксплуатация Eurofighter Typhoon, по многим показателям опережающего другие истребители четвертого поколения, обходится дешевле, чем эксплуатация истребителей пятого поколения. К примеру, стоимость часа полета F-35 составляет 31 тыс. долларов США.

Перспективы Eurofighter Typhoon в Украине

Получив на вооружение такой самолет, как Typhoon, Украина смогла бы много в чем "закрыть небо", ведь он, безусловно, будет иметь преимущество над всеми российскими самолетами и станет помощником в противодействии крылатым ракетам и дронам-камикадзе.

Что касается стоимости, то самолеты "здесь и сейчас" Украина может получить либо в лизинг, либо в качестве военной помощи от партнеров (т. е. не на средства украинских налогоплательщиков). То же самое касается и обслуживания.

Однако остается открытым вопрос реэкспорта, а именно: имеет ли право Великобритания единолично поставлять свои самолеты третьим странам, если производит их международный консорциум? Думается, из-за разных возможных трактовок международная дискуссия на эту тему еще впереди.

Если же этот барьер будет преодолен, то получение самолетов Eurofighter Typhoon следует рассматривать шире, чем просто очередное вооружение для победы над врагом. В боевой авиации все устроено так, что получение на вооружение того или иного самолета обуславливает развитие воздушных сил страны на десятилетие вперед. И сотрудничество с концерном Eurofighter здесь выглядит очень перспективным.

Во-первых, учитывая украинскую авиационную научно-техническую базу, в перспективе можно будет договориться если не о производстве, то хотя бы о сборе самолетов у себя на территории. Это позволило бы как минимум удешевить "Тайфун" для собственных потребностей в будущем, включая новые модели.

Кроме этого, Eurofighter до сих пор не имеет центра обслуживания самолетов в Восточной Европе, что в определенной степени тормозит продвижение "Тайфунов" на этот рынок. Украина могла бы стать для них своеобразным логистическим хабом и сосредоточить у себя если не производство, хотя бы обслуживание самолетов.

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