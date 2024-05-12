'Эвакуация гражданского населения не прекращается': Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области. Видео

На севере Харьковщины за последние сутки возросло количество массированных артиллерийских и авиационных ударов. Атаки на населенные пункты приграничья не утихают, известно о пострадавших.

Количество населенных пунктов, где ведутся бои, за сутки возросло, тем временем набирает обороты также эвакуация населения из опасной зоны. О текущей ситуации рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Так, чиновник отметил усиление вражеских атак на мирные города и села Харьковщины.

"Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения. За эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. Волчанск, Липцы и все пункты северной пограничной зоны – практически круглосуточно под вражеским огнем. Ситуация сложная. За сегодня поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске – женщина 46 лет и мужчина 74 лет", – заявил Синегубов.

Украинские воины, подчеркнул он, продолжают оборонную операцию. Правда, сегодня количество населенных пунктов, где ведутся бои, возросло по сравнению с минувшими сутками.

Именно поэтому набирает обороты эвакуация мирных жителей приграничья.

"Эвакуация гражданского населения – не прекращается. По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются. Спасибо властям на местах, волонтерам областного Координационного гуманитарного центра, полиции, ГСЧС за героическую совместную работу! За двое суток удалось обезопасить более 4000 людей" , – отметил глава Харьковской ОВА.

Синегубов призвал всех жителей опасной зоны позаботиться о собственной безопасности и жизни и здоровье близких – и уехать из населенных пунктов, по которым лупит враг. За помощью в эвакуации можно круглосуточно обращаться по 0800339291 (звонки бесплатные).

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны попытались ответить на вопрос, зачем РФ хочет оккупировать Волчанск.

Также еще 11 мая сообщалось, что враг массированно обстреливал Волчанск. Продолжилась активная эвакуация из некоторых районов Харьковщины.