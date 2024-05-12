Эвакуировал людей из Попасной и прошел плен: на фронте погиб волонтер и воин с Луганщины Михаил Панков

На войне с российскими оккупантами 5 мая погиб младший сержант Михаил Панков из Луганской области. Его жизнь оборвалась на Харьковщине, где защитник выполнял боевые задания вместе с побратимами на Купянском направлении.

Об этом 11 мая сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация. В гражданской жизни Михаил был учителем истории и правоведения во Врубовском лицее, а после 24 февраля 2022 стал волонтером.

После того, как началась полномасштабная война, мужчина откликнулся на предложение руководителя Попаснянской ВГА Николая Ханатова заниматься эвакуацией и развозить "гуманитарку". За март-апрель он совершил около 40 рейсов и вывез из Попаснянской громады около двух тысяч человек. Возвращаясь назад, Михаил привозил тонны гуманитарной помощи людям, которые оставались в городе.

"29 апреля 2022 года вез на школьном автобусе "Богдан" гуманитарную помощь от военно-гражданской администрации, а на обратном пути планировал эвакуировать жителей г. Попасная, но был захвачен российскими войсками в плен. Затем был освобожден", – говорится в сообщении.

Мы рассказывали эту историю – некоторое время никто не знал, что случилось с волонтером, пока россияне не показали его по центральному телеканалу РФ.

После того, как Михаила отпустили, он пытался выйти на подконтрольную Украине территорию нелегально через линию фронта в районе Золотого-5, но тогда начался бой. Позже родственники передали ему загранпаспорт, и он вернулся домой через Россию и Европу.

Так мужчина стал дважды переселенцем: в 2014-м из родного Первомайска Луганской области, а в 2022-м уже из Попасной. 8 сентября того же года мужчина был мобилизован в Вооруженные силы Украины, где служил на должности механика-водителя разведывательной роты.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, защищая Украину, погиб воин из Селидово Донецкой области Юрий Крохмаль. Его ждали родители, брат и жена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!