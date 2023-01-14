Не дожил до 29-летия: в боях за Украину погиб военнослужащий из Запорожья Евгений "Борман" Самарский

На Бахмутском направлении погиб украинский военный Евгений Самарский (позывной "Борман") из Запорожья. 1 февраля ему должно было исполниться 29 лет.

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О трагедии сообщил в Facebook побратим погибшего Алексей Кайда. Он рассказал, что Самарский был холост, все время посвящал учебе. У него было высшее юридическое образование.

"Сын украинской Нации, воин и националист, свободовец... С 2015 года служил в "Карпатской Сечи". Впоследствии стал защищать Украину в рядах 60-й бригады на Бахмутском направлении", – написал Кайда.

Известно, что "Борман" боролся с оккупантами на разных участках фронта. Он был начальником радиолокационной станции.

Сестра Самарского описала его как веселого и очень жизнерадостного человека. "Очень любил украинскую рок-музыку, животных, а особенно собак", – рассказала она.

На сайте Офиса президента Украины появилась петиция с предложением удостоить "Бормана" звания Героя Украины (посмертно). Автор инициативы назвал погибшего настоящим патриотом.

"Во время Революции Достоинства он был одним из тех, кто голыми руками разгонял "Беркут"... Евгений был отважным солдатом, боровшимся за существование своей Родины и ее граждан", – сказано в тексте.

Как писал OBOZREVATEL:

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