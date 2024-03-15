Еврокомиссия выделила €500 млн на производство боеприпасов: на какие показатели хотят выйти

Европейская комиссия 15 марта выделила 500 миллионов евро, предусмотренных законом о поддержке производства боеприпасов (ASAP). Ожидается, что европейская оборонная промышленность к концу 2025-го в два раза нарастит количество изготовляемых снарядов – до 2 миллионов единиц в год.

Кроме того, ЕК запустила рабочую программу по инструменту укрепления европейской оборонной промышленности посредством общих закупок (EDIRPA) и четвертую ежегодную рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF). Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Целью ASAP названо поддержку европейского ВПК в наращивании производственных мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос на боеприпасы и ракеты.

Оценка проектов была завершена Еврокомиссией в рекордно короткие сроки. Было выбрано 31 проект в пяти сферах: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты и сертификация испытаний, восстановление. ЕС и Норвегия вложат в них 513 миллионов евро. Общие инвестиции в цепочку поставок составят около 1,4 миллиарда евро.

Около трех четвертей программы выделят именно на порох и взрывчатые вещества. Этому этапу уделяют особое внимание, отметила пресс-служба ЕК.

В январе 2024-го годовая мощность европейского производства 155-мм снарядов уже в достигла 1 миллиона.

"Компании-получатели финансирования ASAP и их цепочки поставок разбросаны по всему Европейскому Союзу... Ожидается, что соглашения о грантах с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года", – рассказали представители Еврокомиссии.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины четыре завода по изготовлению оружия, военной техники, снарядов, пороха и средств ПВО.

– Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что его страна в дополнение к обязательствам закупить 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины получила возможность закупки дополнительных 200 тысяч боеприпасов.

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