Европарламент проведет специальное заседание в связи с 1000 дней войны России против Украины: ожидается выступление Зеленского

Во вторник, 19 ноября, будет 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года. По этому поводу Европейский парламент проведет специальное заседание.

Видео дня

Об этом говорится в повестке дня ЕП на текущую неделю. На этом внеочередном пленарном заседании к Европарламенту в режиме видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что глава ЕП Роберта Мецола выступит с заявлением в начале сессии, а лидеры политических групп будут выступать после обращения украинского президента.

"Ожидается пленарное обсуждение/голосование", – говорится в объявлении расписания на завтра.

Добавим, что стартует заседание Европарламента в 11:00.

Ранее литовский депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна быть готова к "наиболее экстремальному военному развитию", то есть к любой военной агрессии. Укрепление обороны должно быть одним из важнейших приоритетов ЕС на следующие пять лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Великобритания, председательствующая в Совбезе ООН в ноябре, анонсировала заседание Совбеза, приуроченное к 1000 дням полномасштабного вторжения России в Украину. Заседание состоится во второй половине дня 18 ноября.

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