'Европе нужна собственная антибаллистика': Зеленский обратился к партнерам из-за новой атаки России на Украину. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку россиян в ночь на 2 июня. По его словам, оккупанты целенаправленно били по мирным городам и общинам Украины, а основной обстрел был направлен на Киев.

Глава государства убежден, что Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы война в Украине в конце концов закончилась. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.

Ночью РФ устроила настоящий террор

Зеленский сообщил, что к ликвидации последствий ночной российской атаки по нашим городам и громадам привлечено более 500 работников ГСЧС

"Основной удар был по Киеву, где снова повреждены десятки жилых домов и другая чисто гражданская инфраструктура. К сожалению, известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Сейчас в больницах столицы находятся 38 человек, всем оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что в Днепре продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенного четырехэтажного жилого дома, часть которого была фактически уничтожена ударом.

По его словам, в результате атаки погибли девять человек, среди них – ребенок. Еще 35 человек получили ранения, а судьба шестерых жителей пока остается неизвестной. Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все пропавшие.

"Били россияне и по энергетике на Харьковщине и критической инфраструктуре в Харькове. Под ударами были и Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области", – отметил президент.

Всего в течение ночи Россия запустила по Украине 656 ударных беспилотников и 73 ракеты различных типов, в том числе баллистические, крылатые и противокорабельные.

Украине нужна надежная защита неба

Масштаб этой атаки, по словам Зеленского, свидетельствует о намерениях Кремля и в дальнейшем продолжать ракетный террор. Он подчеркнул, что без надлежащей защиты от баллистических и других ракетных ударов угроза новых атак со стороны РФ будет сохраняться.

"Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет к Patriot'ам. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар. И спасибо всем украинцам и украинкам за то, что не пренебрегаете сигналами воздушной тревоги", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, ночью враг совершил обстрел Киева. Накануне об угрозе для города предупреждали в Воздушных силах ВСУ. В результате атаки известно о более полусотне пострадавших, также есть жертвы.

Этой ночью под ударом также были Днепр и ряд районов. Там вспыхнули пожары, есть разрушения и жертвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем Patriot. По мнению Владимира Зеленского, такое решение способствовало бы укреплению безопасности не только Украины, но и многих других государств.

Президент подчеркнул, что нынешних объемов производства антибаллистических ракет недостаточно, а их дефицит может создать серьезные риски для различных регионов мира. В то же время Россия продолжает наращивать собственные мощности по производству баллистического вооружения.

