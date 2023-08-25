Европейские партнеры переживают, что Байден накануне выборов в США будет толкать Украину на мирные переговоры – Bloomberg

Союзники Украины обеспокоены тем, что война превращается в длительную борьбу. По мере того, как боевые действия продолжаются, дальнейшая помощь становится все более сложным вопросом с политической точки зрения для США. Европейские партнеры переживают, что президент Джо Байден в преддверии выборов может в конце концов подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Россией.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что окно для дальнейших масштабных действий в поле боя сужается с приближением холодов.

Некоторые сторонники Украины все еще видят шанс, что ВСУ прорвут российскую оборону еще в этом году до наступления влажной холодной погоды, которая усложнит операции в степях. Ведь за 18 месяцев конфликта Украина несколько раз превзошла ожидания, а Кремль при этом так и не добился ни одной из своих начальных целей.

Однако продолжение военной помощи становится все более сложным для США. В частности запасы боеприпасов истощаются, а производство до конца 2024 года наращиваться не будет ни в Америке, ни в Европе.

Большое значение имеет и политическая ситуация в США. Ожидается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в Конгрессе этой осенью будет самой жесткой, а состоявшиеся на этой неделе дебаты кандидатов в президенты от Республиканской партии показали растущую враждебность в партии к отправке оружия и помощи Киеву.

Учитывая это, европейские чиновники обеспокоены тем, что при отсутствии значительного прогресса на поле боя президент Джо Байден может в конце концов попытаться подтолкнуть Украину к переговорам, поскольку в следующем году предвыборная кампания будет обостряться.

У Европы нет достаточного военного потенциала для того, чтобы в необходимой степени поддержать Украину, поэтому продолжение поддержки со стороны США остается крайне важным, говорят источники Bloomberg.

Если боевые действия зайдут в тупик зимой, "это будет действительно большой проблемой, возникнет усталость от войны", – отметила Саманта де Бендерн, ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений.

"США будут все меньше и меньше интересоваться происходящим в Украине, и европейцам будет все труднее и труднее убеждать американцев, что Украина – это американская проблема", – сказала Саманта де Бендерн.

Как писал OBOZREVATEL, издание CNN со ссылкой на чиновников в США и Европе сообщило, что президент России Владимир Путин будет пытаться дотянуть войну в Украине до очередных президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Российский диктатор рассчитывает на поражение Байдена.

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