'Евросолидарность' подняла вопрос обеспечения ВСУ дронами и кибербезопасности на встрече с руководством ГСССЗИ и Минцифры

Фракция "Европейская Солидарность" встретилась с председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ) Александром Потием и заместителем министра цифровой трансформации Александром Борняковым.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Во время встречи депутаты "Евросолидарности" подняли вопрос обеспечения Вооруженных сил Украины, ведь сегодня именно ГСССЗИ получает 45% военного НДФЛ и закупает для Сил обороны БПЛА. Фракция получает многочисленные жалобы от подразделений по поводу дефицита дронов и качества поставленных от государства беспилотников.

Также обсудили законодательство по кибербезопасности и контролю игорного бизнеса, последствия последней кибератаки на "Укрзалізницю" и общее состояние киберзащиты в государстве.

Руководство ГСССЗИ подчеркнуло, что средства от НДФЛ идут не только на обеспечение подразделений ВСУ, но и для нужд других силовых структуры, в частности СБУ и ГУР. Что касается количества поставленных БПЛА и их качества, то, по словам руководства Госспецсвязи, с начала 2025 года их закупают согласно заявкам и характеристикам, полученным от МО.

"ЕС" настаивает, что большая часть военного НДФЛ должна быть направлена напрямую бригадам, которые будут оперативно покупать необходимые им дроны, вооружение и военное снаряжение. Фракция давно зарегистрировала соответствующий законопроект.

Также депутаты подняли проблему незаконного отключения из цифрового эфира трех телеканалов – "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала". По словам чиновников, их ведомства – только технические исполнители политического решения. "ЕС" готовит официальный запрос на руководство ГСССЗИ относительно законности подобных "технических решений".

Чиновники также признали наличие коррупционной составляющей и российских влияний в игорной индустрии и подчеркнули, что эту сферу нужно реформировать. Депутаты "ЕС" отметили значительные бюджетные недополучения из-за коррупционной составляющей и серых схем в игорном бизнесе, также подняли проблему лудомании, в том числе среди военных, которой никто не занимается.

Представители ГСССЗИ и Минцифры ознакомили народных депутатов с новыми законопроектами по защите украинской инфраструктуры от кибератак.

Народные депутаты также спросили о последствиях масштабной кибератаки на "Укрзалізницю". Руководители ведомств не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить вероятность похищения персональных данных украинских граждан. По их словам, сейчас над установлением причин и преодолением последствий кибератаки работают специалисты нескольких служб, в частности СБУ, Минцифры, ГСССЗИ и самой "Укрзалізниці".

Очевидно, что кибератаки являются частью гибридной войны Российской Федерации, которую она ведет не только против Украины, но и против других стран, и здесь нужно большее взаимодействие с нашими международными партнерами для противодействия и преодоления последствий.

Депутаты также отметили большое количество злоупотреблений, ручное управление и несанкционированное вмешательство в электронные системы со стороны представителей власти.