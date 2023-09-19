'Евросолидарность' призвала оставить военный НДФЛ местным громадам: Геращенко объяснила логику

"Европейская Солидарность" призывает оставить так называемый военный НДФЛ в бюджетах громад и предлагает фиксированное распределение средств в пользу Сил обороны.

Об этом на своем телеграмм-канале пишет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"С 1 октября власти хотят забрать весь налог на доходы физических лиц, который платят военные по месту постоянной дислокации их частей из местного самоуправления на спецфонд, вроде бы на нужды обороны. Почему эти средства хотят передать Министерству стратегических отраслей, а не МО. Речь идет об огромных суммы, ведь военные подразделения на "нули, а НДФЛ уплачивается по месту ППД", – объяснила Геращенко.

Она отметила, что "все, как всегда", подается под видом улучшения, поскольку якобы "местное самоуправление тратит средства на плитку, а так деньги через спецфонд пойдут на ВПК".

Депутат считает, что инициатива власти может оказаться большим обманом и деньги, которые должны использовать в пользу армии, будут направлены на что-то другое.

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"Плюс это нарушение Конституции, НДФЛ должны распоряжаться местными органами власти", – отметила Геращенко.

Сопредседатель фракции отмечает, что сами военные и местное самоуправление уже выступили категорически против законопроекта 10037. Поэтому Европейская Солидарность регистрирует альтернативный законопроект.

НДФЛ – это налоги военных и они вправе ими распоряжаться. В партии отметили, что ненормально, что военные до сих пор сами сбрасываются или за счет волонтеров покупают генераторы, дроны и тд.

Именно поэтому НДФЛ, согласно Конституции, должен оставаться в местных бюджетах, 70% шли на нужды военного подразделения, которое и является налогодателем этих средств, и местные власти по заказу военного подразделения направляли эти средства на закупку необходимого оборудования, машин, дронов и т.д. Еще 30%, как отмечают в ЕС, должны оставаться в громаде и идти на ремонт ППД, бомбоубежища, жилье, другие нужды.

В "Евросолидарности" также считают, что в оборонную отрасль необходимо направить и средства из дорожного фонда, которые можно использовать для кредитования производства оружия.

"Кредитование, даже беспроцентное – это развитие экономики, это контроль и это точно не хищение, а возврат средств и оружия", – резюмировала Геращенко.