'Ежедневно Украина теряет': Бринк призвала Конгресс США принять пакет помощи Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк призвала Конгресс США проголосовать за пакет военной помощи для нашего государства. Дипломат подчеркнула, что без нее Украина ежедневно теряет своих людей, территорию и электроэнергию.

Об этом говорится на ее странице в соцсети Х (exTwitter). Она напомнила, что Европа уже переживала подобную историю и знает цену бездействию.

"Ежедневно Украина теряет своих людей, свою территорию, свою электроэнергию. Я прошу Конгресс проголосовать сейчас за помощь Украине. Для интересов США жизненно важно, чтобы Россия не смогла силой захватить страну с 40-миллионным населением. Мы уже переживали эту историю в Европе и знаем цену бездействию", – написала Бринк.

Напомним, аналитики института изучения войны (ISW) сообщили, что Кремль пытается помешать развитию украинской оборонной промышленности. Этому также способствуют задержки в оказании западной помощи, что открыло возможность России для ударной кампании по Украине и нового наступления.

Предоставление систем ПВО и ракет для Украины Западом имеет решающее значение для ее способности защитить энергетику, инфраструктуру и развитие оборонной промышленности от российских ударов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко сообщил, что недостаток вооружений, от которого страдает украинская армия, может привести к ужасным последствиям. Если западные партнеры не усилят поддержку, Силы обороны в конце концов могут быть вынуждены отступать до Днепра уже летом, когда РФ планирует новое наступление.

– 13 апреля Германия объявила о немедленных поставках в Украину дополнительного ЗРК Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.

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