F-16 скоро применят на поле боя: Маркарова сообщила, когда это произойдет

Американские истребители F-16 будут на поле боя в Украине уже в этом году. В настоящее время украинская дипломатия в Соединенных Штатах работает над увеличению количества подготовки пилотов и персонала.

Видео дня

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, вся наша дипломатия в США работает по формуле "больше поддержки Украине и больше ограничений для России". Однако Маркарова призвала "не забывать, что это предвыборный момент в США".

"2024 год – это год, в котором истребители F-16 будут у нас и их применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и над приближением поставок самолетов", – отметила Маркарова.

Однако первоочередная, по ее словам, задача украинской дипломатии – это усиление противовоздушной обороны. В ближайшие месяцы, как утверждает дипломат, покажут "серьезное увеличение поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов".

"Первое – это противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить. Было объявление о том Patriot, который из Германии к нам попал. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно – NASAMS и другие – мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", – пообещала Маркарова.

Как сообщал OBOZ.UA, F-16 в Украине будут иметь определенные ограничения и, например, не будут летать над линией фронта. Это утверждает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16. Истребители уже находятся на пути в нашу страну.

При этом ранее сообщалось, что первые прибывшие в Украину истребители F-16, вероятно, будут пробной партией, которая будет отрабатывать усиление противовоздушной обороны наших критических объектов на западе или на востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!