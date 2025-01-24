Факт пребывания украинских пленных на борту упавшего на Белгородщине российского самолета Ил-76 до сих пор не подтвержден – МИПЧ

Присутствие украинских военнопленных на борту российского самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области страны-агрессора 24 января 2024 года, по состоянию на данный момент не подтверждено. Россия утверждала, что на борту якобы находились 65 украинских воинов, которых везли на обмен.

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Однако в расследовании Медийной инициативы за права человека, которое длилось год, сказано, что нельзя утверждать, что в сбитом Ил-76 с бортовым номером RA-78830 находились украинские военнопленные.

Достоверно известно, что в Белгородской области в тот день точно упал самолет, а также то, что 24 января планировался обмен пленными между Украиной и Россией. Однако, отмечают правозащитники, для обмена пленных использовалось несколько самолетов.

Кроме самолета Ил-76, на борту которого могли находиться украинские военнопленные, предположительно был еще один самолет с пленными. Он находился в этот момент в небе над Белгородской областью или на подлетах.

Перед крушением российская сторона заявила о том, что планируется обмен пленными, около 200 военнопленных должны были быть обменены в это время.

По данным Flightradar, 24 января 2024 года, начиная с 9:00 по московскому времени (по киевскому — с 8:00), и далее самолет с бортовым номером RA-78830 в воздушном пространстве РФ или какой-либо другой страны не фиксируется. Скорее всего, из-за выключенного транспондера. В то же время в радиопереговорах за этот период самолет присутствует с позывным "86868".

В 10:16 зафиксировано упоминание об исчезновении борта "86868" из локаторов. Тогда же местные жители села Яблоново, в 60 км от международного аэропорта Белгорода, снимают на видео падение самолета. На нем видна траектория — от украино-российской границы. Впрочем, для самолетов, идущих на посадку в Белгороде, эта траектория абсолютно нетипична.

Поэтому возникает версия, что Ил-76 на самом деле взлетал. Авиаэксперты предполагают, что при падении самолет двигался в северо-восточном направлении, то есть от границы с Украиной. Это также согласуется с расположением обломков на месте крушения.

Несмотря на то, что точно не известно, взлетал самолет или садился, сомнений в том, что борт сбила ракета, почти нет.

"Это может быть ракета класса "земля – воздух" или "воздух – воздух". На обломках самолета виден характерный рисунок поражения от шрапнели, образованной в результате взрыва такой ракеты. А вот фотографии останков ракеты большого значения не имеют, поскольку их не исследовала независимая комиссия по расследованию авиационных событий на нетронутым месте крушения. Все сказанное по этому поводу может быть как правдой, так и ложью", – отмечает авиаэксперт Йорис Мелкерт.

Андрей Яковлев эксперт МИПЧ по Международному гуманитарному и Международно уголовному праву, подчеркивает, что ответственность за падение самолета с украинскими военнопленными (если такое действительно произошло), несет Россия. Это можно квалифицировать как умышленное или сознательное убийство украинских военнопленных, то есть совершение военного преступления.

По его словам, РФ, согласно международным правилам, в частности, Чикагской конвенции 1944 года, установила запрещенные зоны для полетов гражданских самолетов в своих воздушных пространствах, что касается зоны ведения боевых действий.

Если РФ посылает в такую зону военные самолеты, то они являются законными целями для Украины. И самое главное – РФ ответственна за жизнь и здоровье военных, взятых в плен.

То есть, все выглядит так, что Россия сознательно направила военный самолет на неизбежную гибель в зону законного поражения украинской системы ПВО, говорится в исследовании МИПЧ.

В организации подчеркивают: данных о том, что Россия сообщила Украине о перевозках военнопленных и необходимости организации воздушного коридора безопасности нет. Более того, РФ пыталась скрыть самолет, выключив его транспондер.

"В таких условиях есть все основания полагать, что Россия сознательно спланировала действия, создавшие смертельно опасную ситуацию, в результате чего произошло умышленное убийство военнопленных. И это, безусловно, военное преступление", – резюмировали правозащитники.

Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны страны-агрессора утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

В ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января. Однако нет достоверных доказательств того, что пленники действительно

Как сообщал OBOZ.UA, советник миссии США при ОБСЕ Эрин Вебстер-Мейн сказала, что РФ не предоставила никаких подтверждений по поводу своих заявлений об авиакатастрофе Ил-76. Кремль не допускает к месту аварии ни независимых представителей СМИ, ни экспертов.

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