Россия не предоставила доказательств своей версии авиакатастрофы Ил-76 – США в ОБСЕ

Страна-агрессор Российская Федерация не представила никаких подтверждений относительно своих заявлений об авиакатастрофе Ил-76, произошедшей 24 января в Белгородской области. Кремль не допускает к месту аварии ни независимых представителей СМИ, ни экспертов.

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Такое заявление сделала политический советник миссии США при ОБСЕ Эрин Уэбстер-Мэйн. Об этом она сказала, выступая на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

Эрин Уэбстер-Мэйн подчеркнула, что именно Россия несет полную ответственность за каждую смерть в этой войне.

"РФ вторглась на территорию мирного соседа и несет ответственность за продление ежедневных атак на Украину. Мы бы не обсуждали эту авиакатастрофу, если бы Россия не вторглась в Украину, и вопреки заявлениям, сделанным только РФ, ответственность за прекращение этого конфликта лежит на РФ", – сказала она.

Американская дипломатка добавила, что российские власти не допускают представителей СМИ на место падения самолета, поэтому ее неподтвержденные заявления сложно проверить.

По ее словам, проблема заключается в том, что катастрофа произошла на территории России, что усложняет независимую проверку произошедшего.

"Россия также не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих заявлений", - заявила Вебстер-Мейн.

Напомним, Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны РФ утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

Президент РФ Владимир Путин накануне обвинил в сбыте самолета Украину – по его словам, это якобы было осуществлено ракетой ЗРК Patriot.

Журналисты "Схем" также заявили, что установили фамилии членов экипажа Ил-76, принадлежавшего к 117-му авиаполку с дислокацией в Оренбурге. Родственники подтвердили гибель трех из них – это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман корабля Алексей Высокин, 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР подтвердили, что между Украиной и РФ 24 января должен был состояться обмен пленными и украинская сторона выполнила все договоренности. Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона, подчеркнули там.

– Также в ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что агрессор не проявляет готовности передать Украине тела и не дает фото тел.

– По словам представителя ГУР Андрея Юсова, Ил-76 мог перевозить и боеприпасы, и пленных, которых могли использовать как живой щит. Реакция же РФ и обстоятельства катастрофы были провокационными. В тот день планировался обмен, но режим тишины не объявлялся, и Москва не сообщала о намерении использовать авиацию для перевозки пленных.

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