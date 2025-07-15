Фантастика vs реальность: cколько ЗРК Patriot получит Украина и как это скажется на российском терроре

В ходе встречи 14 июля в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил, что Украине будет оказана помощь в виде передачи 17 систем ЗРК Patriot. Это заявление стало поводом для бурного обсуждения в экспертной среде, причем не столько в связи с возобновлением помощи Украине, сколько с тем, а что же на самом деле имел в виду Трамп.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Так что же получит Украина?

Для начала разберемся в терминологии. В западной военной классификации понятие "система" означает не единицу, а группу соответствующей техники, обеспечивающую ту или иную функцию. Иными словами, привычные нам дивизион или батарея на Западе называются системой. При этом в составе батареи ЗРК Patriot может быть 4, 6, 8 и даже 10 пусковых установок.

Украина получала от своих партнеров системы (батареи) преимущественно в количестве 4 пусковых установок. И если предположить, что Дональд Трамп в своей речи подразумевал не 17 систем, а 17 пусковых, то тогда получается, что Украине будут переданы 4 системы (батареи).

Далее вопрос относительно стоимости. Одна система оценивается по нынешним расценкам в $1 млрд. При этом известно, что новый пакет помощи США объемом в $10 млрд, следовательно, 17 систем уж никак не могут входить в него. А вот четыре системы стоимостью немногим более $4 млрд вполне умещаются в рамки этого пакета.

Тем не менее давайте рассмотрим оба варианта помощи, которая может поступить Украине: реалистичный – 4 системы, и фантастический – 17 систем. И чем это поможет нашей стране.

Защита украинских городов ЗРК Patriot

Начну, пожалуй, с реалистичного варианта – четыре системы.

На сегодняшний день ЗРК Patriot прикрывают Киев, Киевскую область и еще некоторые районы. Тем не менее говорить о том, что над Киевом создан непробиваемый купол противовоздушной обороны, в первую очередь подразумевая защиту от баллистических и аэробаллистических ракет, было бы крайне самонадеянно. Поэтому логичным было бы усиление ПВО столицы как минимум одной системой.

В свою очередь, остальные три системы Patriot – это возможность прикрыть от ударов баллистикой и аэробаллистикой три крупных города – например, Днепр, Запорожье и Одессу. С другой стороны, можно распределить в некотором другом формате – прикрыть 1-2 крупных города и важный район в тыловой части Украины. Или же, прикрыв крупный город и важный тыловой район, воссоздать блуждающих охотников за российской тактической авиацией.

Самое интересное то, что мы обсуждаем системы и пусковые, но, как я выше указал, в батарею может входить разное количество пусковых, и определяющим является, например, количество РЛС и пунктов управления огнем (ПУО). В некоторых случаях батарея может представлять собой как две, так и всего одну пусковую – если для этого будет достаточно вспомогательных средств.

То есть в некотором роде четыре батареи Patriot могут трансформироваться в восемь батарей сокращенного типа, а при определенных условиях даже в несколько блуждающих охотников за российской тактической авиацией.

По сути, такое количество полноценных батарей не сможет полностью удовлетворить потребности в защите даже всех городов-миллиоников в Украине, но при определенной трансформации возможности четырех батарей могут быть значительно расширены.

А теперь рассмотрим фантастический вариант – 17 систем Patriot.

Такое количество батарей – это по факту 68 пусковых в стандартной комплектации, что позволит Украине не только закрыть все города-миллионники, но и создать ось ПВО, барьером прикрывающую Украину от вхождения баллистических и аэробаллистических ракет с юга до севера, для чего требуется 6-8 систем.

Кроме того, такое количество систем, с учетом вышеописанного варианта комплектации по две и даже одной пусковой, позволит значительно расширить возможности по охоте за российской тактической авиацией, что может привести к полному прекращению ее применения противником на театре боевых действий.

То есть фантастический вариант наиболее благоприятен для Украины и кардинальным образом изменил бы ситуацию – как в воздушном пространстве тыловой части страны, так и на поле боя. Причем, с учетом возможностей ЗРК Patriot, влияние оказывалось бы в том числе и на воздушное пространство России.

Но фантастический вариант на то и фантастический.

Выводы

Помощь Украине, выделяемая Дональдом Трампом (пускай и за деньги партнеров и через партнеров), – это начало движения с мертвой точки двусторонних отношений, в позиции которой мы находились последние полгода. Украине важны ЗРК Patriot не только как средство защиты от ракетного террора РОВ, но и как возможность оказания влияния на театр военных действий.

Но следует сохранять определенную долю реализма и не поддаваться чрезмерным фантазиям. Более чем уверен, что Украина получит именно четыре системы ЗРК Patriot, к тому же произойдет это не так быстро – то есть займет определенное время.

Но вопрос не только в количественной пропорции пусковых установок и РЛС/ПУО, но и в том, получит ли Украина разрешение от США, например, на применение ЗРК Patriot по военной авиации РОВ в воздушном пространстве самой России.

Это, пожалуй, не менее важный вопрос, нежели то, сколько мы в конечном итоге получим батарей.