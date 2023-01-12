Финляндия может передать Украине танки Leopard: президент Ниинисте назвал условие

Финляндия может передать Украине танки Leopard при определенных условиях. Президент страны Саули Ниинисте заявил – если будет создана международная коалиция, Финляндия также внесет свой вклад.

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Саули Ниинисте сказал об этом, комментируя вопрос о поставках танков в Украину, пишет издание Yle. В то же время он отметил, что речь не может идти о большом количестве машин, поскольку Финляндия является соседней с Россией страной и пока еще не стала членом НАТО.

Издание отметило, что на вооружении Оборонных сил Финляндии находится около 200 танков Leopard.

Ранее вопрос о возможных поставках танков Украине прокомментировал министр обороны Финляндии Микко Савола. По его словам, Хельсинки ждет решения более крупных стран, в том числе Германии. Также Савола отметил, что для Финляндии самое главное – обеспечить собственную обороноспособность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Конкретный перечень того, что получит украинская армия в этот раз, планируется утвердить в ближайшие недели.

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