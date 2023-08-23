Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи: детали переговоров Зеленского и Орпо

Финляндия подготовила для Украины новый, 18-й пакет военной помощи. Хельсинки официально примут его в ближайшие дни.

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Об этом 23 августа на брифинге заявил украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Последний на День государственного флага Украины прибыл в Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский поблагодарил дружественную страну за 17 пакетов оборонной помощи. "Сегодня [23 августа] премьер-министр проинформировал меня о том, что уже в ближайшие дни будет принят новый, 18-й пакет оборонной поддержки", – заявил гарант.

Он рассказал, что вместе с Орпо обсудил ситуацию на поле боя, приоритеты для нашей страны в военной помощи, сотрудничество в сфере безопасности. Украинский президент выразил уверенность, что Киев и Хельсинки смогут работать вместе плодотворно.

Зеленский напомнил, что Украина готовит к осени первый форум оборонных индустрий. "Он состоится в нашей стране. Чтобы наши партнеры увидели возможности нашего государства. Чтобы наше общество увидело наши мощности, как мы их развиваем, а также чтобы мы могли привлечь дополнительный потенциал партнеров. Вместе мы дадим гораздо больше безопасности миру", – сказал гарант.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в налаживании прямого сотрудничества между отечественными и финскими профильными предприятиями.

Добавим: для Петтери Орпо это первый визит в нашу страну на должности премьер-министра.

23 августа 2023 года Украину также посетили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что Украина должна сама решать, когда она будет готова к возможным переговорам со страной-агрессором Россией об окончании войны. Ни одно другое государства не должно оказывать давление на Киев в этом вопросе.

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