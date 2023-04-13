Снаряд способен пробить 700 мм брони: на вооружении ВСУ появились финские гранатометы RAC 112 APILAS

Силы обороны Украины используют на фронте RAC 112 APILAS – портативные однозарядные безоткатные противотанковые гранатометы. Официально о том, что украинским воинам передается это оружие, не сообщалось.

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Соответствующей информацией поделился Twitter-аккаунт Ukraine Weapons Tracker. Аналитики сделали такой вывод из фото, опубликованных в сети.

Они считают, что нашей стране передали указанные гранатометы из запасов Финляндии, но количество неизвестно.

"Еще одна часть ранее неучтенной финской военной помощи Украине. Украинская армия, по-видимому, получила неизвестное количество 112-мм противотанковых реактивных установок RSKES APILAS (JVA 2101)", – сказано в сообщении.

Еще в феврале-2022 Финляндия объявляла, что передаст Украине 1500 единиц противотанковых систем (название тогда не указывалось).

Как известно, APILAS разработали в 1985 году во Франции. За это время было произведено более 120 тысяч пусковых установок. Стоимость одной составляет около 2000 евро.

Для того, чтобы другая страна (например, Финляндия) получила право передавать это оружие, ей нужно получить согласие Франции как государства-разработчика.

Снаряд APILAS способен пробить чуть более 700 мм катанной гомогенной брони или два метра бетона. По цели, что движется, установка может стрелять из расстояния 25-300 метров, по недвижимой цели – 500 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретные документы Пентагона, которые слили в сеть, указывают на то, что Сербия согласилась поставить Украине вооружение, хотя и является единственной страной в Европе, которая отказалась ввести санкции против России.

– Ожидается, что следующий саммит в формате "Рамштайн" на военно-воздушной базе в Германии состоится 21 апреля. Это будет уже 11-я встреча министров обороны стран НАТО, направленная на обсуждение войны РФ против Украины.

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