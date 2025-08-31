Флаг Украины на месте: Генштаб показал Дачное на Днепропетровщине, которое РФ уже приписала к оккупированным. Видео

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг очередную выдумку российских военных о якобы "оккупированных" территориях на Днепропетровщине. Дачное остается под контролем Вооруженных сил Украины, а очередная "победа" российской пропаганды существует только на бумаге в отчетах кремлевских генералов.

Над селом развевается сине-желтый флаг. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

Что известно

В своей сводке начальник генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что село Дачное якобы перешло под контроль российских войск. Однако украинские защитники быстро показали реальность: на видео, которое опубликовал Генштаб, видно, как над населенным пунктом развевается украинский флаг.

Кадры сняли воины 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск. Они подчеркнули: Дачное было и остается под контролем ВСУ, а попытки российской пропаганды выдать желаемое за действительное в очередной раз потерпели крах.

Стоит отметить, что фейковая информация из российских сводок не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте.

Что предшествовало

Еще в начале июля российские пропагандисты и так называемые военкоры распространили информацию о том, что войска государства-агрессора якобы захватили первый населенный пункт в Днепропетровской области. Речь идет о поселке Дачное Новопавловской общины Синельниковского района. Проект DeepState обозначил тогда эту территорию как серую зону.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины отреагировали на информацию о якобы захвате оккупантами двух сел на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Военные опровергли такие сообщения и заявили, что контролируют Запорожское, а в районе Новогеоргиевки массово уничтожают российских захватчиков.

