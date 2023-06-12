Фонд Рината Ахметова помог с операцией женщине, которая была ранена при обстреле Краматорска

Это было в Краматорске 18 марта. Водитель такси Наталья Мушка выполнила заказ и хотела ехать домой, когда начался обстрел. Женщина выбежала из машины и легла в елки под забором. Она едва осталась жива... Лечение Натальи после тяжелых ранений обеспечил Фонд Рината Ахметова.

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"Фонд взялся за полное лечение пациентки — все, что было нужно для операции, для лечения. Мы на операцию шли готовы, у нас было все: это медикаменты, это имплант который вставляется в кость и т.д.", — рассказал Анатолий Буряков, врач -травматолог отделения костной патологии Института травматологии и ортопедии Донецкого НМУ в Кропивницком

Врач отметил, что Наталья поступила в медицинское учреждение со сверхсложными травмами — ранения получило все ее тело. Сидя на больничной койке, женщина вспоминает страшный обстрел.

"Меня оглушило очень сильно. А потом пошли боли по телу: падали обломки. Я не могла пошевелиться, изо рта шла кровь. Не хотела умирать. Думала о сыне. И еще о своих спасенных собаках и котах", - делится она.

Наталья поразила врачей бодростью своего духа. Она искренне благодарит медиков, которые боролись за ее жизнь и здоровье. И передает благодарность Фонду Рината Ахметова.

"Спасибо за то, что мне помогли с деньгами на операцию. Куда только мы не заполняли заявки - мне никто не помог, кроме Фонда", - признается Наталья.

После выписки она поедет в родной Краматорск: немного восстановится дома. А потом вернется для следующей операции. Далее Наталию ждет долгая реабилитация, к которой тоже присоединится Фонд. Медики говорят, что она сможет вернуться в любимое дело — травмированную руку прооперировали так, чтобы Наталья снова могла держать руль.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь людям, пострадавшим от обстрелов жилых районов в Украине. Это помощь в лечении, реабилитации и психологическая помощь. Звоните по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.