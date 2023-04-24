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Фонд "Вернись живым" приобрел для ВСУ почти полторы тысячи пулеметов на 6,57 млн евро. Фото и видео

Иванна Шепель
War
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Фонд 'Вернись живым' приобрел для ВСУ почти полторы тысячи пулеметов на 6,57 млн евро. Фото и видео

Украинский фонд "Вернись живым", специализирующийся на помощи армии, приобрел для войска 1 460 пулеметов иностранного производства. Такая масштабная партия оружия стоила для фонда 6 570 000 евро.

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Об этом сообщили на официальном сайте фонда. Оружие уже передали на самые горячие направления боевых действий.

Как сообщается, пулеметы были распределены по решению Главнокомандующего ВСУ и Командования сил логистики ВСУ, для бригад, которые больше всего в этом нуждались.

Оружие получила 21 боевая бригада, а именно: 12 механизированных и мотопехотных, 6 десантно-штурмовых, танковая, горно-штурмовая и егерская бригады, а также 9 частей резерва.

"6,57 миллиона евро, или более 260 миллионов гривен – это тысячи донатов, которые нам доверили граждане, бизнесы и организации. И эти системные пожертвования дают Фонду возможность и дальше обеспечивать войско оружием, которое оно нуждается как в обороне, так и в наступлении", – рассказал директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Уже сейчас пулеметы помогают нашим защитникам качественно уничтожать врага на передовой.

Фонд "Вернись живым" приобрел для ВСУ почти полторы тысячи пулеметов на 6,57 млн евро. Фото и видео
Фонд "Вернись живым" приобрел для ВСУ почти полторы тысячи пулеметов на 6,57 млн евро. Фото и видео

Ранее сообщалось, что сеть ОККО и фонд "Вернись живым" стартовали с новым совместным проектом помощи ВСУ - "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". Его цель – полностью закрыть неотложную потребность всех бригад территориальной обороны в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах.

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