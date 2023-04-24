Фонд 'Вернись живым' приобрел для ВСУ почти полторы тысячи пулеметов на 6,57 млн евро. Фото и видео

Украинский фонд "Вернись живым", специализирующийся на помощи армии, приобрел для войска 1 460 пулеметов иностранного производства. Такая масштабная партия оружия стоила для фонда 6 570 000 евро.

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Об этом сообщили на официальном сайте фонда. Оружие уже передали на самые горячие направления боевых действий.

Как сообщается, пулеметы были распределены по решению Главнокомандующего ВСУ и Командования сил логистики ВСУ, для бригад, которые больше всего в этом нуждались.

Оружие получила 21 боевая бригада, а именно: 12 механизированных и мотопехотных, 6 десантно-штурмовых, танковая, горно-штурмовая и егерская бригады, а также 9 частей резерва.

"6,57 миллиона евро, или более 260 миллионов гривен – это тысячи донатов, которые нам доверили граждане, бизнесы и организации. И эти системные пожертвования дают Фонду возможность и дальше обеспечивать войско оружием, которое оно нуждается как в обороне, так и в наступлении", – рассказал директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Уже сейчас пулеметы помогают нашим защитникам качественно уничтожать врага на передовой.

Ранее сообщалось, что сеть ОККО и фонд "Вернись живым" стартовали с новым совместным проектом помощи ВСУ - "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". Его цель – полностью закрыть неотложную потребность всех бригад территориальной обороны в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах.

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