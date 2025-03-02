Forbes: Украина в скором времени может получить ракеты Taurus

Украина давно просила Германию о немецких крылатых ракетах Taurus, которые могут бить на расстояние более 500 км. Однако правительство под руководством федерального канцлера Олафа Шольца постоянно отклоняло эти просьбы.

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Сейчас партия Шольца заняла третье место на выборах в немецкий парламент, а будущий канцлер Фридрих Мерц ранее неоднократно высказывался за передачу Taurus Украине, теперь это наконец может произойти. Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Акс.

Корреспондент, который в последнее время пишет об Украине, напомнил о характеристиках немецких Taurus. Это крылатая ракета весом 1,5 тонны, оснащенная туровентиляторным двигателем, позволяет развивать дозвуковую скорость.0,95 Мах, то есть около 1000 км/ч. Цели она способна поражать на расстоянии около 500 км, что позволило бы производить пуски, не заводя самолеты в зону поражения вражеской ПВО. Оснащена GPS и инерционным наведением.

Однако важнейшей характеристикой Taurus автор материала считает то, что она оснащена двойной боеголовкой весом около полутонны с меньшим зарядом, способным пробить дыру в цели и большим, который подорвет цель изнутри.

"Высокотехнологичные характеристики ракеты объясняют, почему украинские военно-воздушные силы так отчаянно стремились получить Taurus. Эти же особенности являются причиной того, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца последовательно отклоняло неоднократные просьбы Украины относительно ракет. "Я не считаю правильным доставлять разрушительное оружие для ударов вглубь российской территории", – сказал Шольц в прошлом месяце", – пишет Акс.

Впрочем, добавляет он, на недавних парламентских выборах партия Шольца заняла лишь третье место, уступив консерваторам и ультраправым. И представитель партии-победительницы выборов, консерватор Фридрих Мерц, который станет следующим канцлером ФРГ и которого Акс назвал "не таким стратегически робким, как Шольц", еще прошлой осенью отстаивал необходимость передачи Украине ракет Taurus.

"То есть Украина, вероятно, получит несколько Taurus. Единственный вопрос: сколько? Как она будет их использовать? И как скоро?" – размышляет Дэвид Акс.

Он добавил, что в распоряжении немецких военно-воздушных сил есть только 600 таких крылатых ракет. И пока в войска не поступят американские и немецкие ракеты нового поколения, Taurus остается единственным дальнобойным оружием для немецкой армии. Что при потенциальном воздушном противостоянии с серьезным врагом делает эти ракеты для Германии критически важными.

Однако немецкие власти считают, пишет Акс, что страна может отдать около 100 Taurus, не ставя под угрозу обороноспособность Германии.

"Это не малое количество, учитывая, что Франция, Италия и Великобритания предоставили Украине несколько сотен подобных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Немецкие таурусы могут на треть увеличить запасы крылатых ракет Украины", – говорится в материале.

Запускать германские крылатые ракеты украинские Воздушные силы смогут, скорее всего, с бомбардировщиков Су-24, уже модернизированных под Storm Shadows и SCALP-EG. Однако, даже не тонкости применения будут определять возможные временные рамки для передачи этих ракет Украине.

"Мерц займет должность канцлера лишь после того, как его консервативная партия договорится о формировании нового правительства с социал-демократами — процесс, который может занять недели, если не месяцы. Мерц может не иметь полномочий и политического капитала, чтобы продвинуть ракетное соглашение до поздней весны или начала лета. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Переданные Украине Storm Shadow и SCALP-EG могут вскоре закончиться, что потенциально заставит украинские ВВС вернуться к ракетам с меньшей дальностью действия и мощным ракетам для самых сложных ударов по укрепленным российским целям: толстостенным складам, углубленным в землю командным пунктам, военным кораблям, пришвартованным к пирсу. В таком случае глубокие и разрушительные рейды могут восстановиться, когда прибудут Taurus", – резюмирует журналист.

Напомним, в начале декабря прошлого года будущий федеральный канцлер Германии Мерц объяснил, при каком условии может согласиться на предоставление Украине ракет Taurus.

Тогда он утверждал, что готов передать эти системы вооружения только после консультаций с Соединенными Штатами.

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