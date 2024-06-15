'Формула мира' от Зеленского: опубликован фильм о том, как она возникла и что значит

Офис Президента Украины создал документальный фильм, посвященный Формуле мира, которую Украина предлагает для справедливого окончания войны. Фильм подробно раскрывает концепцию Формулы мира и условия, на которые готова согласиться Украина для достижения справедливого и устойчивого мира.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Офиса Президента. В фильме представлены уникальные кадры и показания первых лиц Украины: президента Владимира Зеленского, главы офиса президента Андрея Ермака, премьер-министра Дениса Шмыгаля, спикера Руслана Стефанчука и многих других.

Так, украинская "Формула мира" нацелена прежде всего на прекращение имперских амбиций России. Она содержит конкретные предложения и шаги, согласованные с международными принципами, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в стране.

В эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. На мероприятии будут обсуждаться украинская "Формула мира" и другие международные инициативы по завершению войны. В нем примут участие лидеры государств, дипломаты, эксперты и представители гражданского общества со всего мира.

Офис Президента имеет цель привлечь внимание международного сообщества этим фильмом к украинской мирной инициативе, чтобы его поддержали на глобальном уровне.

Детальнее о значении каждого из пунктов "Формулы мира" и причинах активного противодействия страны-агрессора России Глобальному саммиту мира, который пройдет 15–16 июня в Швейцарии, смотрите в фильме.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Саммит мира. В мероприятии примут участие около 100 стран и международных организаций.

Напомним, 15 и 16 июня в Швейцарии состоится саммит мира, на котором Украина надеется заручиться поддержкой международного сообщества для достижения мира на своих условиях. Россию не пригласили, но она ранее объявила, что не намерена участвовать в этой встрече. О том, что собой будет представлять украинский Саммит мира в Швейцарии и каких результатов можно от него ждать, – читайте в материале OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!