Форсирование россиянами реки Оскол не подтвердилось: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях и пытается прорвать оборону ВСУ. Кремлевские пропагандисты утверждают, что захватчики якобы форсировали реку Оскол и вошли в Двуречную к северо-востоку от Купянска, однако аналитики не увидели подтверждения этим утверждениям.

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Основная концентрация боевых действий сохраняется в Донецкой области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские защитники вернули ранее утраченные позиции к западу от Кременной на фоне российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 25 ноября, указывают на то, что ВСУ отбили позиции к северо-востоку от Торского (к западу от Кременной).

В свою очередь путинские войска вели наступательные операции северо-восточнее Купянска в районе Новомлинска и Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Новоосиново, Лозовой, Загрызово, Колисниковки, Кругляковки; западнее Сватово в районе Зелёного Гая, Першотравневого, Копанок; к юго-западу от Сватово в районе Новоегоровки, Чернещины, Андреевки, Дружелюбовки, Макеевки и Грековки; к западу от Кременной в районе Терного, Ямполовки и Торского; и южнее Кременной возле Григоровки.

На Северском направлении оккупанты продолжали наступательные операции к северо-востоку от Северска в районе Григоровки, но не добились подтвержденных успехов. Захватчики проводят атаки небольшими группами при поддержке авиации и артиллерии.

Украинские военные отметили, что высокие показатели потерь российских войск и ограниченные тактические успехи приводят к низкому уровню дисциплины среди оккупантов, поскольку значительное количество российских войск отказывается выполнять приказы. На Северском направлении российские войска уже около месяца прибегают к использованию сломанной и уничтоженной военной техники, что, возможно, способствует низкому моральному духу россиян.

Российские войска продолжили наступательные операции на Часов Яр, но не добились никаких подтвержденных успехов. В РФ заявляют, что российские войска проводят атаки, чтобы войти на огнеупорный завод в центральной части Часового Яра, но с трудом пытаются закрепиться на южной окраине завода.

Представитель украинской бригады, действующей в районе Часового Яра, заявил, что российские войска предпочитают развертывать небольшие пехотные огневые группы, состоящие из двух-пяти солдат, в ответ на использование украинскими войсками беспилотников вблизи канала Северский-Донец для проникновения и поражения тыла украинских войск.

На Торецком направлении захватчики продолжали интенсивные наступательные операции, но не добились подтвержденных успехов. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска провели наступательные операции в районе Торецка; северо-восточнее Торецка в районе Дачного и Дилиевки; и западнее Торецка в районе Щербиновки.

На Покровском направлении 26 ноября зафиксированы продвижения врага. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Юровки и на северо-востоке Петровки (оба к югу от Покровска). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 ноября, показывают, что российские войска действуют к северу от Лисичного (к востоку от Покровска), что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили населенный пункт.

Российские войска провели наступательные операции к востоку от Покровска в районе Миролюбовки, Проминя и Красного Яра; к юго-востоку от Покровска в районе Лысовки; и к югу от Покровска в районе Пушкино, Пустынка, Новый Труд, Григоровка, Петровка и Даченское.

Также войска РФ недавно продвинулись в направлении Курахово на фоне наступательных операций в этом районе 26 ноября. Геолокационные кадры указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Дальнего (к югу от Курахово). Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты продвинулись в районе Берестков (к северу от Кураховского водохранилища), на глубину 1,5 километра по фронту шириной три километра в районе Зари (к северо-западу от Курахово) и на глубину 750 метров на юго-восточной окраине Курахово, однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

В Запорожской области враг также продолжает атаковать. Захватчики пытались продвинуться в районе Новоандреевки (к северо-западу от Роботино) и Белогорья (к северо-востоку от Роботино), но не добились никаких подтвержденных успехов. При этом пропагандисты заявили, что российские войска продвинулись на 600–1500 метров в направлении южной окраины Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботино), однако ISW не наблюдала визуального подтверждения этого заявления.

Напомним, войска РФ 26 ноября продолжили наступление на украинские позиции на Курщине. Российские "военкоры" писали об успехах армии РФ возле ряда населенных пунктов региона, однако подтверждений этих заявлений нет.

Ранее в ISW подсчитали, сколько времени понадобится России, чтобы захватить всю Донецкую область при сохранении нынешнего темпа наступления.