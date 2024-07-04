'Фото сильнее любых слов': в сети показали, как выглядит оккупированный Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе продолжает царить беспорядок и хаос. Сотни зданий и жилых домов по-прежнему стоят в руинах.

Видео дня

Внешний облик захваченного города показывает лишь отчаяние и отсутствие перспектив. Фотографии Мариуполя в Telegram опубликовал городской совет.

Спустя два года после оккупации большинство зданий в городе разрушены. При этом российские захватчики цинично рассказывают в своей пропаганде о якобы восстановлении города.

"Фото сильнее любых слов. Так выглядит оккупированный Мариуполь. До сих пор разрушены и сгоревшие дома, отчаяние и отсутствие перспектив", – говорится в сообщении.

Также в захваченном городе существует множество других проблем. В частности, в городе огромные проблемы с медициной, а канализационные стоки россияне выливают прямо на улицы и в море.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе существует угроза возникновения вспышки холеры. Холероподобный вибрион был обнаружен в водоемах, реках и морской воде в пределах захваченного россиянами города.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в горсовете Мариуполя забили тревогу из-за экологической ситуации в захваченном войсками РФ городе. Центр Мариуполя из-за халатности захватчиков заливает канализационными отходами, которые попадают в городские реки и Азовское море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!