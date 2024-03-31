FPV-дрон уничтожил вражеский минометный расчет вместе с оккупантами в Херсонской области. Видео

Украинские защитники продолжают борьбу против вражеской живой силы и техники на территории нашей страны. Недавно пограничники продемонстрировали в сети, как они уничтожили вражеский минометный расчет вместе с несколькими оккупантами в Херсонской области.

Соответствующий видеоролик был обнародован в Telegram-канале Госпогранслужбы. Защитники нанесли удар по захватчикам с помощью FPV-дрона.

В настоящее время устанавливаются точные потери противника.

"Меткий удар FPV-дрона: пограничники уничтожили вражеский минометный расчет и несколько оккупантов в Херсонской области", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают совершать штурмовые действия на Новопавловском направлении, где идут горячие бои. Всего в сутки произошло 79 боевых столкновений между захватчиками и украинскими защитниками.

Ранее сообщалось, что Россия хочет пополнить ряды своей армии еще на 300 тысяч человек. Массовый набор во вражескую армию должен пополнить ряды формирований, которые сейчас размещены вдоль украинской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях.

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