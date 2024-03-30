Враг сосредоточился на Новопавловском направлении: при поддержке авиации 30 раз пытался прорвать оборону – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают совершать штурмовые действия на Новопавловском направлении, где идут горячие бои. Всего за сутки произошло 79 боевых столкновений между захватчиками и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 30 марта. Всего враг нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, а также провел 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять свое военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность и обстреливает населенные пункты с территории РФ, усиливает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нескучное Сумской области и Круглое Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенным пунктам, среди которых Блешня и Гремяч Черниговской области, а также Кучеривка, Сосновка и Марчихина Буда Сумской области.

На Купянском направлении противник не предпринимал наступательных действий. Авиационные удары он нанес в районах населённых пунктов Григоровка, Синьковка и Петропавловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, с поддержкой авиации, пытался прорвать оборону. Также были нанесены авиационные удары в районах населённых пунктов Ямполевка и Раздоловка Донецкой области. Более 10 населенных пунктов выдержали вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, в том числе Белогоровка Луганской области, а также Выемка, Раздолевка и другие Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Богдановка, Часов Яр, Клищиевка и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 16 атак в районах населённых пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался захватить наши позиции. Более 20 населенных пунктов находились под артиллерийским и минометным огнем врага, среди которых Новобахмутовка, Семеновка, Уманское и другие.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области, где враг с поддержкой авиации более 30 раз пытался прорвать оборону. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Полтавка, Красное, Новоданиловка и другие.

На Херсонском направлении в течение суток была зафиксирована 1 атака противника на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Золотая Балка, Барислав, Михайловка Херсонской области и Херсон, а также Солончаки Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 артиллерийскому средству врага.

Ранее сообщалось, что Россия хочет пополнить ряды своей армии еще 300 тысяч человек. Массовый набор во вражескую армию должен пополнить ряды формирований, которые сейчас размещены вдоль украинской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторым жителям Москвы начали поступать электронные повестки. Это произошло 24 марта – после того, как 22 числа в столице РФ в концертном зале "Крокус Сити Холл" вооруженная группа убила по меньшей мере 133 человека.

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