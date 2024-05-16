FPV-дроны в действии: бойцы Kraken уничтожили пехоту противника возле Часова Яра. Видео

Бойцы разведывательно-диверсионного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Kraken" продолжают наносить потери российским оккупантам вблизи Часова Яра Донецкой области. Там по россиянам эффективно работают украинские FPV-дроны.

С помощью них операторы БПЛА ликвидируют пехоту и разбивают блиндажи захватчиков. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале подразделения.

"Наши FPV операторы продолжают выбивать пехоту и блиндажи противника вблизи Часова Яра", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как российские оккупанты пытаются бежать от украинских FPV-дронов, которые запускают бойцы спецподразделения, однако успеха в этом они обычно не имеют.

Не помогают оккупантами и прятки в блиндажах – их также метко поражают наши операторы БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в районе Часова Яра ищут слабые места в обороне украинских воинов. Этот населенный пункт нужен россиянам для дальнейших атак на Дружковку, Краматорск и Славянск.

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