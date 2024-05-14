Враг ищет слабые места: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о боях в районе Часова Яра

Российские захватчики в районе Часова Яра на Донетчине ищут слабые места в обороне украинских воинов. Этот населенный пункт требуется россиянам для дальнейших атак на Дружковку, Краматорск и Славянск.

Часов Яр и населенные пункты поблизости оккупанты уничтожают авиабомбами и артиллерией, однако продвижений в последние дни враг на этом направлении не имеет. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

За минувшие сутки захватчики в районе Часова Яра совершили по меньшей мере 12 штурмов.

"В Часовом Яре ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия днем и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая их на город и населенные пункты поблизости", – отметил Волошин.

Он пояснил: Часов Яр расположен на высотах. Захватив их, враг сможет в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

При этом враг ищет слабые места в украинской обороне. В атаки прет не массированными мясными штурмами, как раньше, а все чаще предпринимает попытки зайти со стороны Ивановского и Богдановки.

Характерно, что в этих штурмах российское командование пытается максимально сберечь технику. А живую силу – мобилизованных и бывших узников из подразделений "Шторм Z", "Шторм V" – никто особо не жалеет.

По словам Волошина, россияне прилагают максимальные усилия, чтобы добиться успеха на этом направлении, однако, несмотря на активное применение артиллерии, эти усилия остаются практически безрезультатными.

За сутки 13 мая на этом направлении было зафиксировано почти 150 минометных и артиллерийских обстрелов. Утром было зафиксировано 12 штурмов врага.

В районе Ивановского захватчики совершили 1 штурм и 139 обстрелов из разных видов вооружения.

Всего за сутки на Часовояровском направлении враг совершил почти 300 сбросов с дронов-камикадзе и 1330 обстрелов из разных видов вооружения.

Напомним, по состоянию на 10 часов утра 14 мая в Генштабе подтвердили, что ВСУ сменили позиции в районе Лукьянцев в Харьковской области ради сохранения жизни военных. Там также рассказали, что на линии столкновения произошли десятки атак врага, большинство из них на момент публикации сводки еще продолжались.

Также сообщалось, что ВСУ проводят прочесывание городской застройки в Волчанске.