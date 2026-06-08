'FPV-дроны являются имуществом критической необходимости': в 'Генерал Черешня' отреагировали на скандал с похищением дронов

Благодаря своевременным и эффективным действиям Генерального прокурора и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона удалось предотвратить незаконную продажу 16 FPV-дронов "Генерал Черешня".

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Правоохранители разоблачили военнослужащего одной из воинских частей в Донецкой области, которого подозревают в попытке продажи FPV-дронов, предназначенных для выполнения боевых задач.

Как сообщили в Донецкой специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, под процессуальным руководством прокуратуры сообщено о подозрении сержанту, которому инкриминируют хищение военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

В компании "Генерал Черешня" выразили благодарность Генеральному прокурору Руслану Кравченко, Офису Генерального прокурора и Специализированной прокуратуре в сфере обороны за принципиальную позицию по противодействию хищению военного имущества.

По данным следствия, военнослужащий, занимавший должность старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона, незаконно завладел 16 FPV-дронами производства компании "Генерал Черешня". Беспилотники находились на балансе воинской части и были переданы подразделению для выполнения боевых задач.

Следователи установили, что в январе 2026 года подозреваемый похитил 16 дронов стоимостью 34,9 тыс. грн каждый. Общая стоимость похищенного имущества составляет 558,4 тыс. грн.

По версии следствия, 30 мая 2026 года военнослужащий реализовал похищенные беспилотники за 105 тыс. грн. После передачи средств его задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли денежные средства, все 16 FPV-дронов и их компоненты.

"FPV-дроны являются имуществом критической необходимости, ежедневно используется вдоль всей линии боевого соприкосновения. Наличие таких средств непосредственно влияет на возможность защищать позиции и сохранять жизнь военнослужащих. Поэтому любые попытки незаконного присвоения или продажи такого имущества представляют угрозу обороноспособности государства", – отметили в компании "Генерал Черешня".

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266,2 тыс. грн. Досудебное расследование осуществляют следователи Территориального управления ГБР в Краматорске при оперативном сопровождении Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины.