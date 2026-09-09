FPV над дорогами и эвакуация под обстрелами: как вывозят мирных жителей из Донецкой области

Международная команда Universal Aid Ukraine в течение 2025 года эвакуировала из опасных районов 1200 мирных жителей. О том, как проходит эвакуация под угрозой FPV-дронов и обстрелов, руководительница одной из групп Анна Элсбернд рассказала в интервью "Цензор.нет"⁠.

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Universal Aid Ukraine имеет две эвакуационные группы. Одна базируется в Краматорске и работает в районах Краматорска, Славянска, Малотарановки и Дружковки. Другая команда работает в Днепре и Днепропетровской области.

За последние два года эвакуация гражданского населения стала основным направлением работы организации.

Подготовка к выезду начинается с бесед с местными жителями. Волонтеры приезжают в прифронтовые населенные пункты, расклеивают листовки, объясняют порядок эвакуации и оставляют номер горячей линии.

По словам Анны, многие люди сначала отказываются покидать свои дома. Они боятся уезжать в неизвестность и оставлять места, где прожили всю жизнь. Поэтому волонтерам приходится выслушивать их опасения, отвечать на вопросы и давать время на принятие решения.

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Когда человек соглашается выехать, он звонит на горячую линию и договаривается о дате эвакуации. Накануне команда формирует список пассажиров и планирует маршрут. Отдельно учитывается, есть ли среди эвакуируемых дети, пожилые люди или домашние животные.

В назначенный день волонтеры забирают людей из дома, помогают погрузить вещи и везут в убежище или пункт эвакуации и регистрации. Оттуда гражданских лиц доставляют дальше на автобусах или другом транспорте.

Однако спланировать поездку до мельчайших деталей невозможно. Маршрут могут изменить перекрытые дороги, появление дронов или угроза авиаудара.

"Кажется, ты всегда всё учитываешь и просчитываешь, а потом что-то идёт не так. Появляются дроны или вот-вот прилетят бомбы, и тебе приходится ждать несколько минут", – рассказывает Анна.

По её словам, она уже не помнит эвакуации, во время которой поблизости не было бы дрона. Волонтерам приходится прятаться, менять маршрут или пытаться оторваться от FPV, который следит за автомобилем.

Дополнительную ответственность создает присутствие гражданских лиц в машине. Даже если члены команды сами испытывают страх, они должны сохранять спокойствие и поддерживать людей.

"Как только они оказываются в вашей машине, вы должны убедиться, что они благополучно доберутся до места назначения. И это вдвойне страшный опыт, потому что если вы сами напуганы, то должны улыбнуться: всё будет хорошо", – говорит волонтёр.

В Краматорской группе работают представители разных стран. Американец Даниэль отвечает за автомобиль и маршруты, в частности проверяет информацию о перекрытых дорогах. Полька Магда перевозит эвакуированных из Краматорска дальше на запад.

Василиса координирует работу горячей линии, общается с людьми и формирует список эвакуаций на следующий день. Влада занимается переводами и поддерживает контакты с полицией и местными администрациями.

В днепровской команде немец Ларс отвечает за технические вопросы. Он настраивает радиосвязь и определяет, какие средства противодействия дронам целесообразно использовать в различных ситуациях.

Команда также оказывает помощь после ударов по Краматорску. Если машин скорой помощи не хватает, волонтеров привлекают к перевозке раненых в больницу. Участники группы прошли медицинские курсы и подготовлены к оказанию помощи при тяжелых травмах.

Анна Элсбернд живет в Краматорске с начала 2023 года и проводит в Украине около 11 месяцев в году. Несмотря на постоянную опасность, она продолжает работать, поскольку считает приобретенный командой опыт критически важным для безопасной эвакуации людей.