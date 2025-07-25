Воины Сил беспилотных систем ВС Украины показали, как уничтожают вражескую артиллерию. Относительно недорогие FPV-дроны эффективно обнаруживают российские пушки, даже если те замаскированы, и наносят поражение.

Роликом с шутливой озвучкой 24 июля поделился Telegram-канал 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis. Пресс-служба рассказала, что на видео – работа бойцов FPV-подразделения Asgard.

"Напоминаем: чтобы вывести из строя прицепную артиллерию, необходимо поразить ствол или прицельное устройство", – отметили представители бригады.

На зафиксированных беспилотниками кадрах видно, что операторы FPV целились как раз в стволы артиллерийской техники противника. Меткость военнослужащих 412 ОПБпС Nemesis создала для противника неожиданные потери.

Ситуация на передовой

Согласно официальной информации Генерального штаба Вооруженных сил, 24 июля (по состоянию на 22:00) произошло 130 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили 15 атак противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Петро-Ивановка и Каменское – все вражеские атаки остановлены.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза атаковали наших защитников вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапкивки.

На Лиманском направлении с начала суток захватчики атаковали 17 раз в районах Грековки, Нового Мира, Ямполовки, Торского и в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее. Одно боевое столкновение на 22:00 продолжалось.

На Северском направлении продолжался бой вблизи Григорьевки.

Одна атака противника была отражена на Краматорском направлении – в районе Белой Горы.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия противника сосредоточены неподалеку Торецка, Русиного Яра, в направлениях Александро-Шультино и Катериновки. Один бой по состоянию на 22:00 не закончился.

На Покровском направлении состоялось 43 штурма в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, а также в направлении Владимировки и Покровска. Продолжались два столкновения.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 14 российских штурмов вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Воскресенка – в направлении Темировки и Александрограда. Еще четыре боя продолжались.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были обстреляны районы населенного пункта Железнодорожное. Наступательных действий противника не зафиксировано

На Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались продвинуться возле Степногорска.

На Приднепровском направлении агрессор пять раз атаковал Силы обороны.

На других направлениях существенных изменений ситуации не зафиксировано.

Как писал OBOZ.UA, ранее бойцы ГПСУ показали новое видео уничтожения военной техники и личного состава российской оккупационной армии на линии фронта в Харьковской области. Среди пораженного – "мотолыга", МТ-ЛБ (аббревиатура от "многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный").

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