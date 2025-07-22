Неудачно притворилась невидимкой: пограничники уничтожили вражескую 'Мотолыгу' на Харьковщине. Видео

Украинские бойцы показали новое видео уничтожения военной техники и личного состава российской оккупационной армии на линии фронта в Харьковской области. Среди пораженного – "Мотолыга" МТ-ЛБ (аббревиатура от "многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный").

Видео дня

Кадрами, снятыми беспилотниками-разведчиками, поделилась в своем Telegram-канале Госпогранслужба. Операции выполнили военнослужащие ГПСУ из бригады "Гарт".

Авторы публикации пошутили, что пограничники на Харьковщине "мотолыжат" захватчиков.

Бойцы бригады "Гарт" вычислили маршрут вражеского тягача и, как только техника сделала остановку, накрыли артиллерийским огнем. В Государственной пограничной службе отметили, что "Мотолыга" РОВ "неудачно притворилась невидимкой".

Также в видео вошли кадры отработки по нескольким опорникам противника. "Результат – минус 17 оккупантов", – озвучила пресс-служба вражеские потери.

Добавим: в течение 20 июля Силы обороны Украины ликвидировали и ранили около 1170 оккупантов и обезвредили 398 единиц их военной техники и вооружения.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил показали поражение ЗРК С-300П, РЛК "Небо-М" и РЛС 5Н66М Big Bird в Белгородской области Российской Федерации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!