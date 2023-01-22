Франко-шведский BONUS для Украины: что за высокоточные снаряды были замечены в ВСУ

Аналитики Ukraine Weapons Tracker, занимающиеся отслеживанием оружия и военной техники на войне в Украине, в начале января заметили использование артиллеристами ВСУ высокоточных противотанковых артиллерийских снарядов 155 BONUS. Они отметили, что это первый зафиксированный факт наличия у украинских военных этого экзотического, как для наших широт, оружия.

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OBOZREVATEL разбирался, что это за уникальные боеприпасы и чем они полезны Вооруженным силам Украины.

Актуальность

Во время войны не раз приходилось слышать фразу, что "войны выигрывает артиллерия". Конечно, это выражение не лишено гиперболизации, но роль артиллерии в современной войне действительно очень велика. Артиллерия уничтожает вражеские укрепления, склады с боекомплектом, скопление военной техники и живой силы врага, а также прикрытие своих пехотных подразделений на поле боя. По разным оценкам, по меньшей мере 85% потерь в этой войне наносит именно артиллерия.

К сожалению, по количеству артиллерийских стволов преимущество до сих пор сохраняется за российской армией, поэтому у ВСУ нет другого выхода, кроме как брать не количеством, а качеством. Качеством как самой артиллерии, так и снарядов к ней. Ведь, чтобы артиллерия могла выполнять свои функции качественно и бесперебойно, ее нужно обеспечить качественными боеприпасами в достаточном количестве.

В нынешних обстоятельствах перестрелять Россию в артиллерийских дуэлях нереально (например, под Бахмутом соотношение артсистем Украины и России составляет 1 к 9, а соотношение артиллерийских выстрелов – 6-7 тыс. против 20-30 тыс. в сутки), и нецелесообразно. Украинские военные, хоть и во многом вынужденно, научились использовать снаряды рационально, а огонь вести максимально прицельно. В этом помогают как современные средства разведки, так и высокотехнологичные боеприпасы. Артиллерийские снаряды 155 BONUS относятся именно к таким.

Что за снаряд

155 BONUS – это 155-мм артиллерийский боеприпас с функцией "выстрелил и забыл", разработанный совместно компаниями Bofors из Швеции (сейчас входит в состав концерна BAE System) и Nexter из Франции. Массовое производство их началось в 1992 году и до сих пор они используются лишь несколькими странами мира, в частности, Францией, Швецией, Финляндией, Норвегией, США, а теперь и Украиной.

Снаряд BONUS предназначен для поражения бронетехники (БТР, БМП, САУ и даже танки) непрямым огнем с большого расстояния. Но при необходимости может уничтожать и другие военные автомобили, такие как грузовики с боекомплектом, топливозаправщики, установки РСЗО или даже зенитные ракетные комплексы.

Принцип работы снаряда состоит в том, что в полете он делится на два суббоеприпаса, которые сами обнаруживают и атакуют цель еще в воздухе. Каждый из суббоеприпасов BONUS весит 6,5 кг, имеет диаметр 138 мм и содержит боеголовку EFP высокой проникающей способности для использования против основных боевых танков (способна пробивать броню толщиной до 100 мм).

Снаряд 155 BONUS совместим с большинством существующих артиллерийских орудий, поэтому выстрел производится аналогично обычным снарядам, после чего он летит в воздухе по обычной баллистической траектории 155-мм снарядов. Затем, на заданном участке траектории, специальный механизм отделяет от контейнера два противотанковых боевых элемента с сенсорным взрывателем, которые, опускаясь над полем боя на крылышках, сами ищут цели и поражают их с помощью проникающих боеголовок, созданных взрывом в воздухе.

Поиск целей происходит автоматически на участке площадью до 32 000 кв. м (участок примерно 178 х 178 метров). При снижении каждый суббоеприпас самовращается, сканируя область под собой с помощью многочастотных инфракрасных датчиков, сравнивающих обнаруженные транспортные средства с запрограммированной базой данных целей.

Дальность полета снаряда BONUS при выстреле из пушки L52 (пушка НАТО с длиной ствола 52 калибра, является стандартной для большинства западных САУ, таких как PzH 2000, RCH 155, Archer и др.) составляет 35 км, что на 5 км больше обычных боеприпасов из такой пушки. При этом благодаря двум умным суббоеприпасам в снаряде BONUS, успешность выполнения задачи значительно выше, чем у традиционных снарядов.

Перспективы

Несмотря на то, что неизвестно – ни сколько боеприпасов 155 BONUS получила украинская армия, ни конкретной информации об их применении, сам факт наличия таких боеприпасов на вооружении ВСУ не может не радовать. Ведь это еще одно доказательство того, что западные партнеры поставляют в Украину не только списанную военную технику и старые боеприпасы из законсервированных складов, но и современные образцы вооружений.

По маркировке на обнаруженных в Украине снарядах BONUS, обнародованных Ukraine Weapons Tracker, можно установить их французское происхождение. То есть эти снаряды, прежде чем попасть в Украину, стояли на вооружении французской армии, поэтому очевидно, что передала их Украине именно Франция.

Интересно, что это четвертый подтвержденный случай использования украинской армией высокотехнологичных артиллерийских боеприпасов западного производства. Ранее в ВСУ "засветились" немецкие противотанковые высокоточные двухкомпонентные снаряды SMArt (по принципу работы похожие на BONUS, лишь суббоеприпасы опускаются на цель не на крылышках, а на парашютах), американские высокоточные снаряды с GPS-наведением Excalibur и итальянские снаряды Vulcano (правда, какие именно Vulcano получила Украина – управляемые или неуправляемые – пока информации нет).

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