Франция передаст Украине новейшие беспилотники: первые детали

Украина ожидает получить от Франции новейшие беспилотники в ближайшие недели. Эти дроны-камикадзе находятся в экспериментальной фазе.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал об этом в интервью журналу Journal du Dimanche. Украина станет одной из первых стран, которые получат эти беспилотники.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", – сообщил Лекорню.

Министр не разглашал конкретные технические характеристики этих беспилотников, но указал, что проект был начат почти сразу после его назначения на должность в мае 2022 года и сейчас находится на экспериментальной стадии.

Он также отметил, что с момента начала полномасштабной агрессии Франция подготовила 10 000 украинских бойцов. Кроме того, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.

Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские установки CAESAR и усиление противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 февраля Зеленский посетил Германию и Францию. По итогам визитов были подписаны двусторонние соглашения о гарантиях безопасности для Украины, которые будут действовать до вступления украинского государства в НАТО.

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