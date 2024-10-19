Франция поддерживает План победы Украины: глава МИД пообещал Киеву всестороннюю поддержку

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна полностью поддерживает план победы Украины. По его словам, Париж готов продолжать помогать Украине в борьбе против российской агрессии.

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При этом Барро подчеркнул, что Франция готова оказывать поддержку не только в военной, но и в гражданской и экономической отраслях. Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Глава французского дипломатического ведомства подчеркнул, Франция готова поддержать Украину в случае начала переговоров о мире. Также он добавил, что Париж поддерживает и продвигает план победы, который на днях представил президент Владимир Зеленский.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что обменялся со своим французским коллегой мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения плана победы Зеленского. Также он подчеркнул, что дальнейшая имплементация, реализация и наполнение плана победы был одним из главных вопросов.

"Ваша борьба – это наша борьба. Вы боретесь за восстановление территориальной целостности Украины, но вы также держите линию фронта, которая разделяет Европу и Россию Владимира Путина, которая разделяет свободу и угнетение. Мы делаем все для того, чтобы избежать привлечение других стран в эту войну. Мы знаем цену последствий этой войны", – сказал глава МИД Франции.

Напомним, Жан-Ноэль Барро прибыл в Украину и анонсировал передачу истребителей Mirage 2000. По его словам, украинские Воздушные силы получат первую партию боевых самолетов уже в следующем году.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является завершение войны надежным и честным миром. Он поблагодарил каждого воина и всех других украинцев, которые приближают реализацию этой цели.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября Зеленский в интервью в эфире телемарафона сделал ряд важных заявлений, в частности, о Плане победы и планах по увеличению объемов военной помощи. Также он подчеркнул, что Украина должна быть в НАТО, ведь в свое время она отказалась от ядерного оружия и оказалась беззащитной перед агрессией РФ.